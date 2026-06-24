Copil de 2 ani, sfâșiat de un câine de luptă în Sectorul 3. A fost operat de urgență și este la terapie intensivă

Sursa FOTO rol ilustrativ: Facebook My friend forever - American Staffordshire Terrier amstaff

Un incident extrem de grav petrecut în Sectorul 3 al Capitalei a trimis un copil de doar 2 ani și patru luni pe masa de operație, după atacul unui câine dintr-o rasă considerată periculoasă.

Un copil în vârstă de 2 ani și patru luni se află în stare critică la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din București, după ce a fost atacat de un câine de luptă în Sectorul 3 al Capitalei. Minorul a fost operat de urgență și este internat în prezent intubat și ventilat mecanic, medicii depunând eforturi pentru a-i salva viața.

Potrivit informațiilor obținute de Digi24, incidentul s-a produs în curtea locuinței unor rude, unde copilul se afla împreună cu mama sa. În acel moment, un câine aparținând familiei, dintr-o rasă considerată periculoasă, l-a atacat pe băiețel.

Familia a intervenit pentru a-l salva pe copil din colții animalului, iar, potrivit polițiștilor, în încercarea de a-l elibera, proprietarii au fost nevoiți să omoare câinele. Proprietarul animalului este rudă cu mama copilului. Ceilalți doi câini aflați la fața locului au fost preluați de Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor.

Polițiștii au deschis o anchetă

La locuință este afișat un semn de avertizare privind prezența unui câine periculos. În curte se aflau, potrivit primelor date, trei câini din rasa Amstaff. Deocamdată, nu este stabilit clar cum a ajuns copilul în contact cu animalele sau ce a declanșat atacul, însă cert este că minorul a fost mușcat la nivelul capului și gâtului.

Surse medicale citate de Digi24 susțin că rănile sunt extrem de grave, iar starea copilului rămâne critică.

În urma incidentului, polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili exact circumstanțele în care s-a produs atacul și dacă au fost respectate obligațiile legale privind deținerea și supravegherea câinilor periculoși. Criminaliștii au mers la fața locului și verifică inclusiv condițiile în care era ținut animalul și dacă minorul era supravegheat în momentul tragediei.

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