Imagine din 2005, din București. ”Ce amărăciune și sărăcie, n-o fi lapte și miere în UE, dar ne-a pus Dumnezeu mâna-n cap”

Așa arăta în 2025/ foto comentarii Marian Vascau

O imagine din 2005 din București arată cum arătau străzile Capitalei înainte de aderarea la UE.

Un internaut, Andrei Birsan, care publică imagini din trecut și din prezent, de atmosferă, a amintit celor care-l urmăresc pe rețelele sociale cum arăta București înainte de a fi capitală de țară membră UE.

Imaginea este de pe Șoseaua Mihai Bravu, spre Dâmbovița, după cum notează acesta.

”Ce amărăciune și sărăcie, n-o fi lapte și miere în UE, dar ne-a pus Dumnezeu mâna în cap, nu trebuie sa uităm din ce întuneric venim” remarcă un internaut, la care altul răspunde: ”Majoritatea au uitat și cred că de fapt UE ne ține în sărăcie”.

”Viață grea. Sărăcie. Eram student în București și așteptam o viață mai bună, care apoi a venit”, ”Amărăciune, chiar! Urât, sărăcie... deși atunci nu realizam! Ne-a scos UE din India!”, ”Cenuşie. Așa cum e poza, era și viața oamenilor în perioada respectivă”, ”Eram student în perioada aia și treceam zilnic cu tramvaiul 34 pe acolo. Zona unde este făcută poza în partea stângă erau numai dughene specifice vremii cu materiale de construcții. Acum, au mai rămas urmele câtorva dughene. Să amintim că orașul arăta un pic aerisit după "curățenia chioșcurilor" făcută de Băsescu”, ”Doamne cât de trist și rău arăta Bucureștiul acum nu foarte mult timp! Ar trebui să profităm și mai mult de bani europeni! Astăzi avem o capitală europeană și se poate mult mai bine” arată alte comentarii.