Tragedie în Satu Mare: Un copil de 8 ani s-a înecat în râul Someș

Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Un copil de 8 ani a murit duminică după ce s-a înecat în râul Someș, în zona localității Odoreu.

Un copil de aproximativ 8 ani şi-a pierdut viaţa, duminică, după ce s-a înecat în râul Someş, pe raza localităţii Odoreu, au informat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) "Someş" Satu Mare.

Potrivit sursei citate, pompierii militari din cadrul Detaşamentului de Pompieri Satu Mare au intervenit în urma unei sesizări privind o posibilă persoană înecată în râul Someş.

"În urma operaţiunilor de căutare, copilul, în vârstă de aproximativ 8 ani, a fost identificat şi extras din apă în stop cardiorespirator, fiind predat de urgenţă echipajului de Terapie Intensivă Mobilă", au precizat reprezentanţii ISU.

Personalul medical a efectuat manevre de resuscitare, însă, în pofida eforturilor depuse, copilul nu a răspuns acestora, iar medicul a declarat decesul.

ISU "Someş" Satu Mare reaminteşte cetăţenilor importanţa supravegherii permanente a copiilor în apropierea cursurilor de apă şi a respectării măsurilor de siguranţă, pentru prevenirea unor astfel de tragedii, potrivit Agerpres.

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