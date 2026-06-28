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DCNews Stiri VIDEO - Minune în Venezuela: Băiat găsit în viață sub dărâmături, la trei zile după cutremure

VIDEO - Minune în Venezuela: Băiat găsit în viață sub dărâmături, la trei zile după cutremure

Andrei Itu Autor: Andrei Itu
Data publicării: 28 Iun 2026
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cutremur venezuela (5)
Sursa foto: Agerpres / Cutremur Venezuela

La 72 de ore după cele două cutremure care au zguduit Venezuela, președinta interimară Delcy Rodríguez a anunțat că un copil în vârstă de 11 ani a fost scos în viață de sub dărâmături.

La 3 zile distanță după cele două cutremure care au lovit Venezuela, Delcy Rodriguez, președinta interimară a țării, Delcy Rodriguez, a anunțat că un copil de 11 ani a fost găsit sub  dărămături.

Copilul a fos găsit în viață, în contextul în care bilanțul victimelor continuă să crească: 1.430 de morți și peste 50.000 de dispăruți, iar ajutorul umanitar internațional crește.

„În principiu, victimele sunt deja decedate, dar, slavă Domnului, uneori reușim să găsim supraviețuitori”, a spus un salvator în La Guaira, un oraș de coastă aflat în vecinătatea Caracasului.

Băiat de 11 ani, scos în viață de sub dărămături la Caraballeda, Venezuela

Băiețelul a fost astfel scos în viață de sub dărâmături în nordul Venezuelei.

„Acum câteva minute, un băiat de 11 ani a fost salvat în viață la Caraballeda. În acest moment, fiecare viață este o sursă de speranță pentru Venezuela”, a scris în timpul nopții pe X președinta interimară Delcy Rodriguez, postând un clip cu operațiunea de salvare.

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Cutremurele cu magnitudinea de 7,2 și 7,5 care au lovit Venezuelei miercuri au provocat prăbușirea a numeroase clădiri.

La Geneva, responsabilul ONU pentru ajutorul umanitar, Tom Fletcher, a afirmat pentru AFP că peste 50.000 de oameni sunt dați dispăruți. Bilanțul ar urma să „crească considerabil”, în contextul „unei operațiuni de salvare extrem de complexe”.

Vezi și - Patriarhia Română, mesaj de solidaritate după cutremurele din Venezuela

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