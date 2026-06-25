Patriarhia Română, mesaj de solidaritate după cutremurele din Venezuela

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Patriarhia Română a transmis un mesaj de solidaritate pentru poporul venezuelean, în urma cutremurelor care au devastat țara.

Patriarhia Română a transmis un mesaj de solidaritate pentru poporul venezuelean afectat de cutremurele recente. De asemenea, Patriarhia Română și-a exprimat sprijinul față de cetățenii români aflați în Venezuela.

„Solidaritate creștină cu cei afectați de cutremurele din Venezuela

În semn de profundă durere față de cei afectați de cutremurele care au lovit recent Venezuela, provocând pierderi de vieți omenești, răniți și imense pagube materiale, Patriarhia Română adresează un mesaj de solidaritate creștină poporului venezuelean greu încercat de această calamitate.

Totodată, ne exprimăm compasiunea față de cetățenii români aflați în Venezuela, cerând Domnului să îi ocrotească, să le dăruiască pace, curaj și sănătate, iar celor care au trecut prin momente de teamă și încercare să le ofere puterea și speranța de a depăși aceste greutăți.

În aceste momente de grea încercare, ne rugăm lui Dumnezeu pentru odihna sufletelor celor trecuți la cele veșnice, pentru grabnica însănătoșire a celor răniți și pentru ocrotirea tuturor celor care au avut de suferit”, a scris Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, pe pagina de Facebook.

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Două cutremure de magnitudine foarte mare au lovit Venezuela

Două cutremure, cu magnitudini de 7,2 și 7,5, la interval de câteva secunde, au lovit miercuri Venezuela, unde jurnaliști ai AFP au văzut clădiri prăbușite și au asistat la scene de panică în capitala Caracas.

Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a anunțat joi că cel puțin 32 de persoane și-au pierdut viața și alte peste 700 au fost rănite în urma a două seisme cu magnitudinea 7,2, respectiv 7,5 care au zguduit zona caraibiană a țării, provocând pagube materiale care nu au fost deocamdată cuantificate, transmite agenția EFE.

„În acest moment, avem rapoarte privind 32 de decese, fără a lua încă în calcul cifrele pe care le-ar putea furniza statul La Guaira, și peste 700 de răniți care au fost aduși la urgențe, atât la spitalele publice, cât și la centrele medicale private”, a declarat șefa statului într-o transmisiune a postului de televiziune de stat Venezolana de Television (VTV).

Conform Serviciului seismologic american USGS, un prim seism, cu magnitudinea de 7,2, s-a produs la ora 22:04 GMT la o adâncime de 21,9 de kilometri, la aproximativ 200 de kilometri vest de Caracas.

Al doilea, cu magnitudinea de 7,5 și la o adâncime de 10 kilometri, a fost înregistrat 39 de secunde mai târziu la 45 kilometri distanță de primul.

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