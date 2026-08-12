CCR "stinge lumina". Cum vor judecătorii să economisească energia, după apelul autorităților

Curtea Constituțională a României (CCR) anunță că va face economie din cauza crizei energetice. Foto: Agerpres

Curtea Constituțională a României (CCR) anunță că începe sa facă economie din cauza crizei energetice.

Curtea Constituțională a României (CCR) anunță că va începe să facă economie la curentul electric pentru a răspunde astfel apelului lansat de Ministerul Energiei privind reducerea consumului în orele de vârf.

Precizăm că îngrijorările legate de securitatea energetică a României sunt tot mai mari în ultimele zile, în contextul în care deja s-a anunțat că Reactorul 2 al centralei nucleare de la Cernavodă intră în procedură de oprire.

"Curtea Constituțională răspunde apelului public transmis de Ministerul Energiei privind reducerea voluntară a consumului de energie electrică în perioadele de vârf și adoptă, pentru perioada următoare, o serie de măsuri temporare menite să contribuie la utilizarea eficientă și responsabilă a resurselor energetice.

Măsurile sunt adoptate în contextul anunțului privind valorile extrem de scăzute înregistrate de debitul Dunării și al necesității reducerii presiunii asupra Sistemului Energetic Național în orele de vârf, protejarea alimentării cu energie electrică a populației și a serviciilor esențiale, precum și diminuarea riscului aplicării unor măsuri restrictive.

În acest sens, la nivel administrativ, vor fi aplicate, până la data de 31 august 2026, măsuri temporare de reducere voluntară a consumului de energie electrică", transmite CCR pe pagina de Facebook.

Lista măsurilor de economisire anunțate de CCR

Potrivit CCR, printre măsurile de economisire luate se numără: oprirea iluminatului arhitectural și decorativ, reducerea iluminatului în spațiile neutilizate, oprirea echipamentelor electronice neutilizate și limitarea climatizării spațiilor neocupate. Totodată, CCR nu exlude nici reprogramarea unor activități, fără a preciza însă exact care sunt acestea.

"Printre măsurile adoptate se numără oprirea iluminatului arhitectural și decorativ, cu excepția celui necesar pentru securitatea sediului, reducerea iluminatului în spațiile neutilizate, oprirea echipamentelor electrice și electronice a căror funcționare nu este necesară după încheierea programului de lucru, limitarea climatizării spațiilor neocupate și, în măsura posibilului, reprogramarea activităților și utilizării echipamentelor cu un consum ridicat de energie.

Totodată, personalul Curții Constituționale va fi încurajat să adopte un comportament responsabil în utilizarea iluminatului și a echipamentelor electrice.

Măsurile aplicate nu vor afecta activitatea Curții Constituționale și nu vor diminua condițiile necesare asigurării securității persoanelor, sediului și bunurilor instituției", mai transmite CCR.

Există și mai multe excepții

CCR precizează că măsurile de reducere a consumului de energie nu vor afecta infrastructura și sistemele esențiale pentru funcționarea instituției. Printre acestea se numără serverele, sistemele de comunicații și securitate, iluminatul de siguranță și echipamentele a căror funcționare continuă este necesară.

"Pe de altă parte, sunt exceptate, în mod expres, serverele și infrastructura informatică ce necesită funcționare permanentă, sistemele de comunicații, supraveghere video, control acces, pază, securitate și protecție împotriva incendiilor, iluminatul de siguranță, precum și toate celelalte instalații și echipamente a căror funcționare continuă este necesară pentru buna desfășurare a activității instituției.

Curtea Constituțională va urmări aplicarea măsurilor adoptate și va monitoriza, în limita datelor tehnice disponibile, evoluția consumului de energie electrică pe perioada în care acestea vor fi în vigoare.

Curtea Constituțională consideră important ca instituțiile publice să manifeste responsabilitate și solidaritate în gestionarea acestei situații", se mai arată în mesajul postat de CCR.

Reaminti că Ministerul Energiei le-a recomandat consumatorilor casnici, companiilor, instituțiilor publice și prosumatorilor să reducă voluntar consumul de energie electrică în intervalul 19:00-23:00, până la 31 august 2026, pentru a diminua presiunea asupra Sistemului Energetic Național în contextul crizei energetice provocate de seceta severă și de nivelul foarte scăzut al Dunării.







