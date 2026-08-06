Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Stiri Justiție Procesul lui Călin Georgescu poate începe. Înalta Curte a respins toate contestațiile

Procesul lui Călin Georgescu poate începe. Înalta Curte a respins toate contestațiile

Loredana Iriciuc Autor: Loredana Iriciuc
Data publicării: 06 Aug 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
calin georgescu
Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale. Sursa foto: Agerpres

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins, joi, toate contestațiile depuse în procedura de cameră preliminară din dosarul în care este judecat Călin Georgescu și Horațiu Potra alături de alți inculpați. Astfel, procesul poate începe.

Judecătorii au respins atât contestația formulată de Ministerul Public, cât și pe cele depuse de inculpați. Prin această decizie, instanța supremă a menținut hotărârea Curții de Apel București. Decizia Înaltei Curți încheie etapa camerei preliminare și permite continuarea procesului cu judecata pe fond.

În camera preliminară, instanța verifică dacă dosarul a fost trimis legal în judecată, dacă probele au fost administrate cu respectarea legii și dacă actele de urmărire penală au fost efectuate legal. Judecătorii nu analizează în această etapă dacă acuzațiile sunt întemeiate și nu stabilesc dacă inculpații sunt vinovați sau nevinovați.

Înalta Curte precizează într-un comunicat că hotărârea pronunțată privește exclusiv aspectele de legalitate procedurală. Stabilirea vinovăției sau a nevinovăției inculpaților va avea loc în timpul judecății pe fond, după analizarea probelor și a argumentelor prezentate în instanță.

CITEȘTE ȘI: Dosarul lui Călin Georgescu, reluat de la zero. Declarații de ultim moment de la ÎCCJ

Călin Georgescu, Horațiu Potra și alți inculpați, trimiși în judecată pentru tentativă de lovitură de stat

Potrivit rechizitoriului, Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și pentru comunicarea de informații false, în formă continuată. În același dosar, Horațiu Potra și alți inculpați au fost trimiși în judecată pentru infracțiuni pe care procurorii susțin că le-ar fi comis în legătură cu un presupus plan de destabilizare a ordinii constituționale.

Procurorii susțin că faptele cercetate ar avea legătură cu evenimentele care au urmat deciziei Curții Constituționale din 6 decembrie 2024 privind anularea alegerilor prezidențiale. Acuzațiile formulate de anchetatori urmează să fie analizate în cadrul judecății pe fond, iar instanța va decide dacă acestea se confirmă sau nu.

VEZI ȘI: Dosarul în care Călin Georgescu și Horațiu Potra sunt acuzați de acţiuni împotriva ordinii constituţionale, repus pe rol de ÎCCJ

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

calin georgescu
horatiu potra
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii (9)

Anton   •   07 August 2026   •   15:03

Lasa Georgescule ca in turul doi o sa iesi presedinte si o sa te gratiezi singur.

Traznea   •   07 August 2026   •   13:09

Georgescule o sa faci tururi inainte si inapoi in timp ce mai tii cate un monolog despre iubire

Ibit   •   07 August 2026   •   10:19

Cand va ajunge " inauntru " Georgescu va avea gratis hrana si apa......

Constantin   •   06 August 2026   •   22:40

Stau și mă gândesc ce or să facă femeile care îi pupau mâna cu care se ștergea la fund? La pușcărie cu acest personaj antisocial!!!

#TURU' 2-INAPOI!!!   •   06 August 2026   •   16:43

O sa faci la TURURI PRIN CURTE LA JILAVA, DE-O SA-TI IASA PE NAS, MOLUSCA CE ESTI///

Mihai1   •   06 August 2026   •   15:20

Trebuie să recunoaștem încă un lucru: AUR E DE O SUTĂ DE ORI MAI INTEGRU DECÂT USR! De ce? Pentru că nu a făcut o lege să îl scape pe Georgescu cum a făcut USR cu Fritz și PSD cu Dragnea.

ion   •   06 August 2026   •   15:03

Degeaba le-ai spus anchetatorilor ca va duceati sa impuscati dinozauri sa-i aparati pe romani. Degeaba ai insistat ca toti colaboratorii tai se duc sa traga la tir sportiv

nostradamus   •   06 August 2026   •   14:15

Georgescule n-a mers nici cu relatiile tale cu extraterestrii, nici cu trezirea in constiinta. Procurorii ai fost destul de treji sa vada ca esti un mare pericol pentru Romania.

# DOAMNE AJUTA!!!   •   06 August 2026   •   14:03

Poate scapam de acest IUDA...UN ABJECT, CARE CIND VORBESTE DERAIAZA NON-STOP!!! UN IMPOSTOR, CU ZECI DE PAZNICI, FARA SURSA DE VENITURI, FARA SA-L INTREBE NIMENI DE UNDE ATITA LUX...

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Justiție
Citește mai multe din Justiție
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close