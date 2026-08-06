Procesul lui Călin Georgescu poate începe. Înalta Curte a respins toate contestațiile

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale. Sursa foto: Agerpres

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins, joi, toate contestațiile depuse în procedura de cameră preliminară din dosarul în care este judecat Călin Georgescu și Horațiu Potra alături de alți inculpați. Astfel, procesul poate începe.

Judecătorii au respins atât contestația formulată de Ministerul Public, cât și pe cele depuse de inculpați. Prin această decizie, instanța supremă a menținut hotărârea Curții de Apel București. Decizia Înaltei Curți încheie etapa camerei preliminare și permite continuarea procesului cu judecata pe fond.

În camera preliminară, instanța verifică dacă dosarul a fost trimis legal în judecată, dacă probele au fost administrate cu respectarea legii și dacă actele de urmărire penală au fost efectuate legal. Judecătorii nu analizează în această etapă dacă acuzațiile sunt întemeiate și nu stabilesc dacă inculpații sunt vinovați sau nevinovați.

Înalta Curte precizează într-un comunicat că hotărârea pronunțată privește exclusiv aspectele de legalitate procedurală. Stabilirea vinovăției sau a nevinovăției inculpaților va avea loc în timpul judecății pe fond, după analizarea probelor și a argumentelor prezentate în instanță.

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Călin Georgescu, Horațiu Potra și alți inculpați, trimiși în judecată pentru tentativă de lovitură de stat

Potrivit rechizitoriului, Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și pentru comunicarea de informații false, în formă continuată. În același dosar, Horațiu Potra și alți inculpați au fost trimiși în judecată pentru infracțiuni pe care procurorii susțin că le-ar fi comis în legătură cu un presupus plan de destabilizare a ordinii constituționale.

Procurorii susțin că faptele cercetate ar avea legătură cu evenimentele care au urmat deciziei Curții Constituționale din 6 decembrie 2024 privind anularea alegerilor prezidențiale. Acuzațiile formulate de anchetatori urmează să fie analizate în cadrul judecății pe fond, iar instanța va decide dacă acestea se confirmă sau nu.

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