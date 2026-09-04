SRR şi SRTv rămân fără Consilii de Administraţie. CCR a explicat de ce numirile au fost neconstituţionale. Mingea ajunge din nou la Parlament

Curtea Constituțională a României (CCR). Foto: Agerpres

Curtea Constituţională a publicat motivările deciziilor din 29 aprilie prin care declarase neconstituţionale hotărârile Parlamentului cu privire la numirea Consiliilor de Administraţie SRTv şi SRR.

Astfel, Curtea Constituţională transmite că, în procedura de numire a Consiliilor de Administraţie ale Societăţii Române de Televiziune şi Societăţii Române de Radiodifuziune, Parlamentul "nu a respectat algoritmul politic şi ponderea grupurilor parlamentare". Din această cauză, transmite CCR, AUR nu a primit locurile cuvenite. De altfel, cei de la AUR au fost cei care au sesizat CCR în acest caz, au transmis că "deşi configuraţia Parlamentului impune o reprezentare echilibrată, Alianţa a primit un singur loc în Consiliile de Administraţie ale SRTv şi SRR, în timp ce PNL, USR şi UDMR, formaţiuni politice cu o pondere parlamentară inferioară, au beneficiat de o reprezentare egală sau superioară în aceste structuri de conducere".

Ce legi a încălcat Parlamentul

Curtea Constituţională arată, în motivarea deciziilor care privesc SRR şI SRTv, că hotărârile luate de Parlament au încălcat dispoziţiile art. 19 alin. (2) lit. a) teza finală din Legea nr. 41/1994, cele 8 locuri alocate grupurilor parlamentare trebuind să fie ocupate de candidaţii propuşi de acestea, potrivit configuraţiei politice şi ponderii lor în Parlament.

De asemenea, hotărârile sunt neconstituţionale pentru că încalcă dispoziţiile art. 1 alin. (5) din Constituţie, care prevăd că respectarea legilor este obligatorie, precum şi cele ale art. 1 alin. (3) din Constituţie, referitoare la principiul statului de drept.

Curtea Constituţională observă şi că, deşi competenţa de a infirma hotărârea luată în comisiile de specialitate şi mecanismele prin care prevederile legii 41/1994 să fie aplicate strict aparţineau plenului reunit al Parlamentului, acesta din urmă nu a aprobat solicitarea de retrimitere la comisii a avizului formulat în cadrul dezbaterilor din Parlament.

În consecinţă, Curtea reiterează jurisprudenţa sa constantă cu privire la rolul comisiilor permanente ale Parlamentului, care sunt organe interne de lucru ale Camerelor Parlamentului, a căror activitate are caracter pregătitor pentru a oferi forului deliberativ toate elementele necesare adoptării deciziei (...). Dat fiind caracterul de organ de lucru intern al comisiilor parlamentare, natura juridică a avizelor adoptate de acestea este aceea a unui act preliminar, de recomandare, adoptat în scopul de a sugera o anumită conduită, sub aspect decizional, plenului fiecărei Camere sau al Camerelor reunite. Rapoartele şi avizele au caracter obligatoriu numai sub aspectul solicitării lor, nu şi din perspectiva soluţiilor pe care le propun, Senatul şi Camera Deputaţilor fiind singurele corpuri deliberative prin care Parlamentul îşi îndeplineşte atribuţiile constituţionale, se mai arată în motivările publicate în Monitorul Oficial, citate de Agerpres.

Ce urmează pentru CA-urile SRR şi SRTv

La SRR, din 13 membri ai CA, pentru 8 dintre aceştia mandatele au încetat deja, ca urmare a publicării motivărilor deciziilor CCR. În aceste condiţii, Birourile Permanente ale Parlamentului trebuie să desemneze acum un director general interimar, după care se reia numirea Consiliului de Administraţie. Rămâne de văzut, însă, dacă numirile vor fi reluate pentru toţi cei 13 membri ai Consiliului de Administraţie, sau doar pentru membrii desemnaţi de partidele politice.

În ceea ce priveşte SRTv, Adriana Săftoiu, directorul TVR, este numită de Guvernul României în Consiliul de Administraţie, ceea ce ar putea însemna că decizia CCR nu i se aplică. Rămâne însă de văzut dacă votarea ei în funcţia de director general de către CA, format în mod neconstituţional conform deciziilor CCR, este sau nu valabilă. Dacă se decide că aceasta nu poate ocupa funcţia, pentru că a fost votată de un CA format neconstituţional, atunci Birourile Permanente ale Parlamentului trebuie să numească şi aici un director general interimar, iar întreagă procedură de numire a CA-ului să fie reluată de la zero.

Interimatele, dacă vor fi stabilite de Parlament, nu pot depăşi şase luni. Rămâne de văzut însă dacă Parlamentul va decide să reia accelerat cele opt desemnări, precum şi alegerea noilor preşedinţi, sai instituirea temporară a unor interimate.

Cine făcea parte din Consiliul de Administraţie al SRR şi al SRTv

Consiliile de Administraţie ale SRR şi SRTv au fost validate, prin vot secret cu bile, pe 18 noiembrie 2025. Iată cine face parte din ele.

CA al SRR este format din:

* Ruxandra Ileana Săraru (titular), Radu-Bogdan Herjeu (titular) şi Alexandru Ioan Şerbănescu (titular) - din partea PSD;

* Maria Muntean (titular) şi Maria Lăcrămioara Nicolescu (supleant) - din partea AUR;

* Vlad Mircea Pufu (titular) şi Alexandra Bogdan (supleant) - din partea PNL;

* Robert Cristian Schwartz (titular), Alexandra Coliban (titular) şi Cristian-Gabriel Seidler (supleant) - propuşi de USR;

* Annamaria Bodoczi (titular) şi Katalin Demeter (supleant) - din partea UDMR;

* Dragos-Gabriel Pătlăgeanu (titular) şi Camelia-Tatiana Ilie (supleant) - din partea preşedintelui României;

* Nadina-Ioana Dogioiu (titular) şi Daniela-Elena Sălbatecu (supleant) - din partea Guvernului;

* Marius-Dorian Tănase (titular), Nicoleta-Viorica Balaci (titular), Mihai-Ioan Miclăuş (supleant) şi Laurenţiu-Marius Olteanu (supleant) - din partea salariaţilor SRR;

* Ruxandra Georgeta Gheorghe (titular) şi Mirela Antoanela Petrescu (supleant) - din partea minorităţilor.

CA al SRTv este format din:

* Loredana Corchiş (titular), Stelian Bărăgan (titular) şi Nicoleta Amalia Matei (titular) - propuşi de PSD;

* Monica Simona Ghiurco (titular) şi Rafael Udrişte (supleant) - propuşi de AUR;

* Radu Carp (titular), Cristina-Ancuţa Pocora (titular) şi, respectiv, Daniela Sava (supleant) şi Gheorghe Croitoru (supleant) - propuşi de PNL;

* Catrinel Trofin (titular) şi Cătălin Ghiţă (supleant) - propuşi de USR;

* Anderco Aliz-Timea (titular) şi Kis Timea (supleant) - propuse de UDMR;

* Cristiana-Narcisa Manciu (titular) şi Bogdan-Alexandru Cuza (supleant) - propuşi din partea preşedintelui României;

* Ana Adriana Săftoiu (titular) şi Mariana Luca (supleant) - propuşi din partea Guvernului;

* Emanuel Sorin Torică (titular) şi Cristinel Godinac (titular), Gabriela Luminiţa Iordănescu (supleant) şi Alina Amza (supleant) - propuşi din partea personalului angajat al Societăţii Române de Televiziune;

* Borislav Velimirovici (titular) şi Gjorgji Ivanovski (supleant) - propuşi din partea grupului parlamentar al minorităţilor naţionale.

Pe 7 aprilie, Cristina Pocora (PNL) şi-a dat demisia din funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune, supleantul ei fiind Gheorghe Croitoru.