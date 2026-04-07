Demisie la vârful TVR: Un membru al Consiliului de Administraţie a renunțat la mandat

Cristina Pocora (PNL) şi-a dat demisia din funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune, transmite Agerpres.

Preşedintele-director general al Societăţii Române de Televiziune, Adriana Săftoiu, a informat marţi Biroul permanent al Camerei Deputaţilor că Pocora a renunţat la mandatul său de membru al Consiliului de Administraţie al SRTv, începând cu data de 6 aprilie.

Cine o va înlocui pe Cristina Pocora în Consiliul de Administrație al TVR

"În Hotărârea Parlamentului României nr. 45 din 18 noiembrie 2025 privind desemnarea membrilor Consiliului de Administraţie al SRTv, supleantul Cristinei Pocora este Gheorghe Croitoru. Vă rugăm să dispuneţi măsurile pe care le consideraţi necesare, având în vedere că proxima şedinţă a Consiliului de Administraţie este programată pentru data de 08.04.2026", se arată în scrisoarea Adrianei Săftoiu care a fost transmisă de Biroul permanent Comisiei juridice pentru soluţionare.

Cristina Pocora, numită în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-ministrului

Cristina Ancuţa Pocora (PNL) a fost numită pe 13 martie în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-ministrului.

Pocora a făcut parte din Consiliul de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune, fiind propusă de PNL.

Ea a mai fost membru în Consiliul Naţional al Audiovizualului şi deputat.

