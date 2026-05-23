Atac ucrainean cu drone în Rusia, pe coasta Mării Negre

Un incendiu s-a declanşat la un depozit de petrol din Novorossiisk, pe coasta rusă a Mării Negre, în urma unui atac ucrainean cu drone, a anunţat sâmbătă primarul acestui oraş-port rusesc, relatează AFP.

„Căderea unor fragmente de drone a provocat un incendiu la un depozit de petrol. Mai multe clădiri tehnice şi administrative au luat foc. Fragmente de drone au căzut de asemenea pe amplasamentul terminalului petrolier”, a scris pe Telegram primarul Andrei Kravcenko.

Doi răniți în urma atacului

Atacul a făcut doi răniţi, a adăugat el, precizând că serviciile de intervenţie în caz de urgenţă şi specializate sunt la faţa locului.

Situat la capătul mai multor conducte petroliere provenind din câmpurile petroliere din sudul Rusiei şi din Marea Caspică, terminalul din Novorossiisk este unul dintre principalele puncte de export de hidrocarburi din Rusia.

Ca ripostă la bombardamentele armatei ruse de peste patru ani, Ucraina loveşte cu regularitate ţinte în Rusia, asigurând că vizează situri militare, dar şi energetice pentru a reduce posibilitatea Moscovei de a-şi finanţa ofensiva.

Peste 300 de drone lansate de Ucraina în noaptea de vineri spre sâmbătă

Potrivit Ministerului rus al Apărării, 348 de drone ucrainene au fost interceptate deasupra Rusiei în noaptea de vineri spre sâmbătă, inclusiv în regiunea Moscovei.

Atacurile cu drone de ambele părţi ale frontului s-au intensificat semnificativ de anul trecut, Kievul şi Moscova fiind de acum capabile să trimită în fiecare noapte sute de astfel de aparate împotriva adversarului.

Autorităţile ruse indicaseră vineri că cel puţin şase persoane au fost ucise şi 15 date dispărute după un atac ucrainean cu drone asupra unui liceu în regiunea Luhansk, ocupată de Rusia în estul Ucrainei, dar armata ucraineană susţine că a vizat o unitate de elită rusească de dirijare a dronelor.

Weekendul trecut, unul dintre cele mai masive atacuri ucrainene de la începutul conflictului, mobilizând aproximativ 600 de drone, a făcut patru morţi în Rusia, la trei zile după bombardamente masive ruseşti care au făcut peste 24 de morţi doar la Kiev, notează Agerpres.

