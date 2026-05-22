Condiția lui Ilie Bolojan pentru viitorul Guvern. În caz contrar, „nu are nicio șansă să îndrepte lucrurile“ / video

În cadrul evenimentului, Ilie Bolojan a precizat că România riscă să aibă un nou Executiv care nu va putea îndrepta lucrurile dacă nu va ține cont de problemele țării.

„Avem o percepţie din partea cetăţenilor ţării noastre care s-a format în aceşti ani, cu care putem să fim de acord sau să nu fim de acord, dar nu putem să nu ţinem cont, în acţiunea noastră politică, de aceste percepţii.

Avem nişte date economice care pun un diagnostic la problemele noastre structurale pe care nu le poţi evita şi orice fel de guvernare ar fi, dacă nu ţine cont de aceste probleme destul de grave, structurale, nu are nicio şansă să îndrepte lucrurile şi să creeze condiţii pentru dezvoltare şi prosperitate“ a precizat, vineri seara, Ilie Bolojan, la dezbaterea aniversară ”PNL 151 de ani - Modernizare cu rădăcini”.

