151 de ani de PNL. Valeriu Stoica cere redefinirea identităţii politice a partidului şi lideri puternici. "În opoziţie următorii doi ani"

Fostul preşedinte liberal Valeriu Stoica a declarat, vineri, că PNL are şansa să redevină partidul de care România a avut şi are nevoie, fiind de părere că pentru acest lucru trebuie să-şi redefinească identitatea politică, să aibă o strategie pragmatică, structuri locale şi centrale puternice şi lideri locali şi naţionali "puternici, clarvăzători".

El a susţinut că PNL trebuie să fie în opoziţie în următorii doi ani.

"PNL are o mare şansă, în contextul actual, dacă ştie şi dacă poate să o valorifice. Care este contextul? Nu e vorba doar de contextul naţional, e vorba de unul european şi de unul global. Vedem cu toţii că lumea se reaşează şi e din ce în ce mai clar că această reaşezare împarte din nou lumea în două. Simplificând, putem spune că de o parte sunt cei care împărtăşesc cultura libertăţii iar în cealaltă parte, cei care împărtăşesc cultura dominaţiei. Iar în acest context, PNL are şansa să redevină partidul de care România a avut şi are nevoie", a afirmat Valeriu Stoica la dezbaterea aniversară "151 de ani de Modernizare cu Rădăcini", organizată cu prilejul împlinirii a 151 de ani de la înfiinţarea Partidului Naţional Liberal.

Stoica a afirmat că "această ţară există între altele şi pentru că Partidul Naţional Liberal şi-a făcut datoria de a lungul timpului".

În opinia sa, pentru ca PNL să redevină partidul de care România are nevoie, trebuie să "fructifice" şansa pe care o are astăzi, să înţeleagă această şansă şi să aibă voinţa puternică pentru a realiza.

"Sunt necesare câteva direcţii de acţiune. Mai întâi este nevoie de redefinirea identităţii politice a PNL şi când spun asta mă gândesc la clarificarea doctrinară, la consolidarea culturii organizaţionale şi la clarificarea strategică a acţiunii publice viitoare. Şi pe lângă asta, PNL are nevoie de structuri locale şi centrale puternice, are nevoie de lideri locali şi la nivel naţional puternici, clarvăzători. Dacă valorifică această şansă pe care o are astăzi, PNL s-ar putea să redevină, nu spun că va redeveni, s-ar putea să redevină partidul de care România are nevoie", a apreciat Valeriu Stoica, conform Agerpres.

"Interesul României este ca în 2028 PNL să câştige alegerile"

Potrivit acestuia, sunt două teme recurente vehiculate de "agenţi de manipulare ai PSD", una că interesul României este refacerea fostei coaliţii de guvernare şi alta că "de fapt tot obstacolul fericirii României este Ilie Bolojan, iar dacă ţara scapă de el, devine din nou fericită".

"Eu zic că interesul României este ca în 2028 să câştige PNL alegerile", a spus Stoica, adăugând că bătălia politică nu este despre un om, despre Ilie Bolojan, ci despre PNL şi România. "Toată lumea se concentrează pe Ilie Bolojan, dar eu am văzut în PNL lideri autentici în perioada asta, care vorbesc, care spun adevărul, care au curajul să se bată cu aceşti agenţi de manipulare ai PSD şi cred că trebuie să facă asta în continuare. Nu e vorba de un singur om. Aşadar, dacă vorbim de miza jocului politic, este miza interesului României", a spus Stoica.

Stelian Tănase a denunţat "erori monumentale" ale PNL

Politologul Stelian Tănase le-a transmis liberalilor prezenţi la dezbatere, liderilor, că partidul a făcut "erori monumentale" în ultimii 10 ani, menţionând în acest sens subordonarea faţă de fostul preşedinte Klaus Iohannis şi asocierea cu PSD.

"Va trebui să faceţi o discuţie faţă de aceste greşeli monumentale, cum v-aţi lăsaţi aserviţi de Iohannis, cum v-aţi dus pe acolo să lingeţi clanţele ca să vă dea un job în minister, o afacere, ceva şi cum se duceau nişte tovarăşi ai dumneavoastră la Cotroceni şi veneau la şedinţe la partid şi spuneau 'aşa a spus domnul preşedinte'. În primul rând că minţeau. (...) Aţi făcut nişte greşeli care nu puteau să vină de la un partid matur, care era un partid guvernamentabil, care avea tot dreptul să pună mâna pe putere. Dumneavoastră v-aţi dat demisia moral şi v-aţi făcut un fel de partid prezidenţial de clasa a doua", le-a spus Tănase liberalilor.

Stelian Tănase a criticat faptul că partidul nu şi-a făcut niciun examen faţă de acea perioadă "tulbure". El a susţinut că, pentru a salva partidul, trebuie daţi afară din PNL toţi cei implicaţi în aceste decizii, pentru că aceştia "vor repeta aceleaşi jocuri şi slăbiciunea lor îi va face să facă iar compromisuri".

"Trebuie să îi daţi afară şi să-i sancţionaţi pe cei care au fost cel mai mult implicaţi în aceste decizii. Aveţi nişte liste cu responsabilii partidului, aveţi listele de voturi, vă cunoaşteţi între voi foarte bine şi aceia trebuie eliminaţi, că sunt nocivi. (...) Trimiteţi-i la plimbare, că v-au făcut rău cu nemiluita, cu ghiotura", a spus Tănase.

El a afirmat că o altă mare greşeală a PNL a fost "cârdăşia" cu PSD.

"Ce v-a trebuit cârdăşia cu PSD? Cea mai mare greşeală din ultimii 35 de ani şi aia a lui Antonescu cu Ponta, dar asta a fost monumentală, că repeta o mai veche greşeală, care s-a văzut că a ieşit prost. Şi v-aţi făcut haită cu PSD. V-aţi înhăitat cu ei de ce, copii? La ce v-a folosit? Numai că v-a poruncit Iohannis? Păi eu cred că şi voi sunteţi nişte oameni cu două mâini, două picioare, cu creier, cu urechi. Nu putea să vă oblige nimeni să faceţi mutarea asta şi îi felicit pe cei care au fost împotrivă", a adăugat Stelian Tănase.

Potrivit acestuia, partidul trebuie să stea în opoziţie în următorii doi ani.

"Care este scenariul pe care eu îl văd pentru PNL? Care tare mi-e drag şi aş vrea să-l văd din nou mare şi puternic: trebuie să staţi în opoziţie în următorii ani. Orice apropiere de putere până la alegeri este fatală, vă va reduce şansele de a lua procente", a mai spus Tănase.