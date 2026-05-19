DCNews Politica PNL și USR propun „Anul României Europene" și „Deceniul Consolidării Europene"
Data publicării: 19 Mai 2026

PNL și USR propun „Anul României Europene" și „Deceniul Consolidării Europene"
Autor: Andrei Itu

Uniunea Europeană, steagul UE Steag Europa. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @fabrikasimf
PNL și USR propun lansarea „Anului României Europene” și a „Deceniului Consolidării Europene”: obiective asumate pentru aderarea la Zona euro și convergența completă cu media UE până în 2037

PNL și USR au inițiat o legislativă în Parlament pentru lansarea „Anului României Europene” și „Deceniul Consolidării Europene”, respectiv aderarea la Zona euro și convergență deplină cu media UE până în 2037.

La două decenii de la aderare, USR și PNL propun ca anul 2027 să nu fie doar un moment aniversar, ci punctul de plecare al unui proiect național pentru următorii 10 ani: aderarea la Zona euro, atingerea mediei europene la nivel de trai și consolidarea rolului României în nucleul decizional al Uniunii.

Propunerea legislativă a USR și PNL

Parlamentari ai USR și PNL au depus o propunere legislativă prin care anul 2027 este instituit ca „Anul României Europene”, cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, iar perioada 2027–2037 este definită ca „Deceniul Consolidării Europene”.

Inițiativa se va desfășura sub deviza „20 de ani Acasă în Europa” și propune ca acest moment să fie folosit nu doar pentru bilanț, ci și pentru asumarea unei direcții clare pentru următorul deceniu european al României.

Apartenența la Uniunea Europeană a fost principalul motor al modernizării României. În ultimii 20 de ani, țara noastră a beneficiat de fonduri europene, libertate de circulație, acces la piața unică, programe educaționale precum Erasmus, investiții în infrastructură, dezvoltare locală, modernizarea administrației și consolidarea statului de drept.

Datele financiare arată dimensiunea concretă a acestui parcurs: România a primit fonduri nerambursabile de aproximativ 108,3 miliarde de euro, a contribuit la bugetul Uniunii Europene cu aproximativ 35,9 miliarde de euro și a înregistrat un sold net pozitiv de aproximativ 72,4 miliarde de euro. Pentru fiecare euro contribuit la bugetul Uniunii Europene în ultimii 20 de ani, România a primit înapoi 3 euro.

USR și PNL propun obiective strategice pentru următorul deceniu european

Prin această inițiativă, USR și PNL propun ca următorul deceniu european al României să aibă ca obiective atingerea mediei Uniunii Europene la PIB/locuitor exprimat la paritatea puterii de cumpărare, aderarea la zona euro, valorificarea oportunităților din Cadrul Financiar Multianual 2028–2034, consolidarea rolului României în nucleul decizional european și întărirea securității la frontiera estică a Uniunii Europene.

Ovidiu Cîmpean, deputat PNL, vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Europene: „După 20 de ani în care am recuperat decalaje cu sprijinul Uniunii Europene, următorul deceniu trebuie să însemne creșterea influenței României în interiorul Uniunii Europene. Avem nevoie de o discuție strategică despre rolul nostru la nivel european. Aderarea la zona euro nu este o chestiune tehnică, este o decizie strategică de ancorare a României în nucleul european. Avem, totodată, datoria să fim alături de Republica Moldova, Ucraina și statele din Balcanii de Vest pe drumul european pe care l-am parcurs noi. Extinderea Uniunii este o investiție directă în securitatea României.”

USR și PNL pun societatea civilă în centrul „Deceniului Consolidării Europene”

Propunerea legislativă recunoaște, de asemenea, rolul cetățenilor, al societății civile, al presei libere, al mediului academic, al autorităților locale și al mediului economic în consolidarea parcursului european al României. Mobilizarea civică din istoria recentă a arătat că democrația, statul de drept și integritatea publică sunt valori apărate nu doar de instituții, ci și de cetățeni.

„O societate civilă activă este unul dintre cele mai importante elemente ale unei societăți democratice autentice. Societatea civilă a fost cea care a împins România înainte, a apărat valorile fundamentale și a reacționat la încercarea de a transforma România într-un stat iliberal. Trebuie să celebrăm curajul și reziliența societății civile și să încurajăm educația civică, pentru ca generațiile viitoare să aibă claritate asupra rolului ei important pentru menținerea undei democrații sănătoase”, declară deputatul USR Alin Stoica, coinițiator al proiectului.

Într-un context geopolitic marcat de războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, presiuni hibride, dezinformare și polarizare, considerăm că România are nevoie de o discuție publică onestă despre beneficiile apartenenței la Uniunea Europeană și despre rolul pe care țara noastră trebuie să îl joace în următorul deceniu.

„20 de ani Acasă în Europa” trebuie să fie nu doar o aniversare, ci începutul unui nou proiect național: România Europeană 2037, o Românie prosperă, sigură și influentă în Uniunea Europeană.

