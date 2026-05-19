DCNews Stiri Atac armat în Spania: Doi morți și patru răniți grav, printre care doi minori
Data publicării: 19 Mai 2026

Atac armat în Spania: Doi morți și patru răniți grav, printre care doi minori
Autor: Andrei Itu

girofar_59181600 Foto cu rol ilustrativ: Freepik
Doi oameni au murit şi alţi patru, între care doi minori, au fost grav răniţi luni seară, într-un incident armat care a avut loc în municipiul El Ejido din provincia Almeria, în sud-estul Spaniei, transmite marţi cotidianul El Pais.

Primele semnalări despre incident au fost primite în jurul orei 23:15, conform unor surse apropiate cazului. Incidentul armat a avut loc în zona cunoscută sub numele de El Canalillo, în proximitatea oraşului vecin Balanegra.

Suspectul a fost arestat

Suspectul, un bărbat, a fost arestat, a anunţat Garda Civilă spaniolă (poliţia), potrivit Reuters. Anterior, El Pais cita surse care susțineau că atacatorul se afla în libertate şi că se presupune că este rudă cu unele sau cu toate victimele.

În urma acestui incident violent, mai multe unităţi ale Gărzii Civile, între care membri ai Grupului de Acţiune Rapidă, au fost desfăşurate, alături de diverse echipe medicale pentru a trata victimele împuşcăturilor, notează Agerpres.

