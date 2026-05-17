O tânără de doar 18 ani a făcut parte din juriul Moldovei la Eurovision

Prezența acesteia în juriul unei competiții muzicale de asemenea amploare a stârnit controverse majore în mediul online, unde mulți contestă criteriile după care a fost selectată pentru a evalua concurenți cu cariere internaționale și producții de milioane de euro.

Până în acest an, numele Cătălinei Solomac era cvasinecunoscut publicului larg. Tânăra a intrat recent în atenția scenei muzicale din Republica Moldova după participarea la preselecția națională pentru Eurovision, unde a interpretat piesa „Pink Margarita” și a obținut locul al treilea.

Aceasta reprezintă, de altfel, principala realizare publică asociată numelui său până în prezent. Cătălina Solomac a mai participat și la concursuri de talente din România, în urmă cu câțiva ani. Pe contul de socializare de pe Facebook are aproximativ 700 de urmăritori. Compensează pe Instagram cu aproape 19 000 de urmăritori.

Mulți internauți au remarcat faptul că o artistă aflată la început de drum a ajuns să decidă punctajele unei competiții urmărite de sute de milioane de oameni, inclusiv pentru reprezentanta României, care a primit din partea Moldovei doar 3 puncte.

Reacții dure pe rețelele sociale

După publicarea componenței juriului, rețelele sociale au fost inundate de comentarii critice. Numeroși "comentatori" au pus sub semnul întrebării nivelul de expertiză al membrilor juriului și au acuzat lipsa de transparență în procesul de selecție.

Controversa a fost amplificată și de diferența mare dintre reacția publicului și punctajul oferit de juriu, situație care reaprinde anual dezbaterea privind rolul juriilor profesionale la Eurovision.

În contextul scandalului, Victoria Cușnir, una dintre persoanele care au făcut parte din juriul Republicii Moldova, a venit cu explicații publice și a susținut că jurizarea s-a făcut pe baza repetiției generale, nu a finalei televizate.

„Eu am fost anul acesta în juriu. Răspund doar pentru notele mele, dar da, pentru aceste discrepanțe de vot există fix două soluții: fie juriul este eliminat, fie juriul votează exact aceeași prestație pe care o vede publicul. Pentru că ceea ce a fost cu o seară mai devreme ar fi explicat multe lucruri. Au fost diferențe enorme”, a scris Victoria Cușnir pe Facebook.

Aceasta a precizat că prestația României ar fi fost diferită la repetiția jurizată față de finala transmisă live.

„Inclusiv în prestația României, căreia eu i-am dat, totuși, notă foarte bună. Dar eu nu am fost singură în juriu și pentru notele celorlalți colegi nu răspund”, a mai transmis ea.