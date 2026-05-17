€ 5.2088
|
$ 4.4801
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2088
|
$ 4.4801
 
DCNews Stiri O tânără de doar 18 ani a făcut parte din juriul Moldovei la Eurovision
Data publicării: 17 Mai 2026

O tânără de doar 18 ani a făcut parte din juriul Moldovei la Eurovision
Autor: Bogdan Bolojan

catalina salomac (1)
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Votul acordat de Republica Moldova în finala Eurovision Song Contest 2026 provoacă un val de reacții dure atât în România, cât și în Republica Moldova, după ce s-a aflat că printre membrii juriului care au oferit României doar 3 puncte s-a aflat și Cătălina Solomac, o tânără de numai 18 ani, cu experiență artistică extrem de limitată.

Prezența acesteia în juriul unei competiții muzicale de asemenea amploare a stârnit controverse majore în mediul online, unde mulți contestă criteriile după care a fost selectată pentru a evalua concurenți cu cariere internaționale și producții de milioane de euro.

Până în acest an, numele Cătălinei Solomac era cvasinecunoscut publicului larg. Tânăra a intrat recent în atenția scenei muzicale din Republica Moldova după participarea la preselecția națională pentru Eurovision, unde a interpretat piesa „Pink Margarita” și a obținut locul al treilea.

Aceasta reprezintă, de altfel, principala realizare publică asociată numelui său până în prezent. Cătălina Solomac a mai participat și la concursuri de talente din România, în urmă cu câțiva ani. Pe contul de socializare de pe Facebook are aproximativ 700 de urmăritori. Compensează pe Instagram cu aproape 19 000 de urmăritori. 

Mulți internauți au remarcat faptul că o artistă aflată la început de drum a ajuns să decidă punctajele unei competiții urmărite de sute de milioane de oameni, inclusiv pentru reprezentanta României, care a primit din partea Moldovei doar 3 puncte.

Reacții dure pe rețelele sociale

După publicarea componenței juriului, rețelele sociale au fost inundate de comentarii critice. Numeroși "comentatori" au pus sub semnul întrebării nivelul de expertiză al membrilor juriului și au acuzat lipsa de transparență în procesul de selecție.

Controversa a fost amplificată și de diferența mare dintre reacția publicului și punctajul oferit de juriu, situație care reaprinde anual dezbaterea privind rolul juriilor profesionale la Eurovision.

În contextul scandalului, Victoria Cușnir, una dintre persoanele care au făcut parte din juriul Republicii Moldova, a venit cu explicații publice și a susținut că jurizarea s-a făcut pe baza repetiției generale, nu a finalei televizate.

„Eu am fost anul acesta în juriu. Răspund doar pentru notele mele, dar da, pentru aceste discrepanțe de vot există fix două soluții: fie juriul este eliminat, fie juriul votează exact aceeași prestație pe care o vede publicul. Pentru că ceea ce a fost cu o seară mai devreme ar fi explicat multe lucruri. Au fost diferențe enorme”, a scris Victoria Cușnir pe Facebook.

Aceasta a precizat că prestația României ar fi fost diferită la repetiția jurizată față de finala transmisă live.

„Inclusiv în prestația României, căreia eu i-am dat, totuși, notă foarte bună. Dar eu nu am fost singură în juriu și pentru notele celorlalți colegi nu răspund”, a mai transmis ea.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Miniștrii de finanțe ai țărilor G7 se reunesc de urgență la Paris, din cauza problemei strâmtorii Ormuz
Publicat acum 39 minute
Cântăreața celebră care i-a dat lui Gigi Becali banii de dedicații înapoi: "Îi dădusem 20 000 de dolari și lanțul de la gât" 
Publicat acum 55 minute
Directorul general al „Teleradio-Moldova”, interviu exclusiv pentru DC NEWS: "Alexandra Căpitănescu ar fi meritat 100% să câștige Eurovision 2026"
Publicat acum 1 ora si 41 minute
O tânără de doar 18 ani a făcut parte din juriul Moldovei la Eurovision
Publicat acum 1 ora si 46 minute
Programul consultărilor oficiale de la Cotroceni. Întrebarea lui Nicușor Dan pentru PSD, AUR, PNL, UDMR, SOS, POT și minorități
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 31 minute
Muzeul Satului "Dimitrie Gusti", la 90 de ani de la deschidere. Satul din inima verde a Bucureștiului
Publicat acum 7 ore si 20 minute
Eurovision 2026. Țările care au acordat României cele mai multe puncte
Publicat acum 6 ore si 4 minute
Moldova a dat României doar 3 puncte în finala Eurovision 2026. Prezentatoarea de la Chișinău, devastată. A vrut să refuze să mai citească punctajul: "Încă tremur ca o vargă " - VIDEO
Publicat acum 3 ore si 30 minute
Eurovision 2026: Prima reacție a unui membru din juriul Moldovei, despre punctajul mic oferit României. "Aprecierea scăzută a fost justificată"
Publicat acum 3 ore si 49 minute
Prea puține puncte din R. Moldova pentru România la Eurovision? Chirieac: "Avem o informație care trebuie utilizată la București"
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close