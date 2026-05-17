Războiul din Iran mută vacanţele românilor din "early booking" în "last minute". Președintele ANAT: Nu mai există predictibilitate

Conflictul din Iran a influenţat comportamentul turiştilor români, determinând o orientare tot mai accentuată către rezervările "last minute" şi destinaţiile apropiate, susţine preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), Cristian Bărhălescu, transmite Agerpres.

"Este evident că s-a mutat 'early booking' în 'last minute' şi fiecare turist îşi evaluează din scurt vacanţa şi vine să achiziţioneze din agenţiile de turism pachetele pentru săptămânile următoare sau chiar zilele următoare. Nu mai există acea predictibilitate pe care o aveam înainte de conflictul din Iran", a declarat Cristian Bărhălescu.

Președintele ANAT: Există efecte şi asta se traduce în circuite anulate

Potrivit președintelui ANAT, turiştii sunt mai prudenţi în alegerea vacanţelor, iar agenţiile de turism resimt deja efectele prin anulări de circuite şi o orientare tot mai accentuată către destinaţiile din apropiere.

"Bineînţeles că există efecte şi asta se traduce în circuite anulate, într-o mai mare prudenţă a agenţiilor de turism de a face grupuri peste un an sau peste un an şi jumătate. Cu siguranţă, se va vedea în sezonul următor printr-o mai mare capacitare a destinaţiilor din apropiere, atât din Europa, cât şi din România. Vor veni mai mulţi în România, vor veni mai mulţi către destinaţiile din Grecia, Turcia, Italia, Spania, din proximitate, asta datorită prudenţei, am putea spune, pentru că turiştii s-au văzut blocaţi în Orientul Mijlociu, într-o zonă considerată foarte sigură până acum două luni şi jumătate", a spus reprezentantul ANAT.

Cristian Bărhălescu: Turistul român consumă atât intern, cât şi extern

"Turistul român consumă atât intern, cât şi extern. Nu sunt consumatori doar de turism extern sau doar de turism intern. Cu siguranţă se va păstra această tendinţă şi vom vedea cum călătoresc în lume, peste tot, dar şi în România. Fie că aleg să călătorească cu maşina sau cu avionul, românii optează atât pentru destinaţii din Europa, cât şi pentru vacanţe în România", a mai transmis preşedintele ANAT.