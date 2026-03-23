Un oraș italian vechi din perioada romană își schimbă numele pentru a atrage mai mulți turiști
Data publicării: 22:08 23 Mar 2026

Un oraș italian vechi din perioada romană își schimbă numele pentru a atrage mai mulți turiști
Autor: Ioan-Radu Gava

Ventimiglia Foto: Unsplash

Un oraș italian aflat în apropiere de granița cu Franța își schimbă numele pentru a atrage mai mulți turiști.

Oraşul italian de coastă Vallecrosia îşi va schimba numele în Vallecrosia al mare astfel încât turiştii să înţeleagă mai lesne că este amplasat la malul mării, au decis cetăţenii în urma unui referendum ale cărui rezultate au fost publicate luni, informează DPA și Agerpres.

Oraşul, care are 6.800 de locuitori şi se află pe Riviera Italiană, în apropiere de graniţa cu Franţa, a purtat timp de secole denumirea simplă Vallecrosia. Oraşul datează din epoca romană şi a fost menţionat în Evul Mediu.

Circa 55% dintre cetăţenii oraşului au aprobat modificarea sugerată de pimarul Fabio Perri, care şi-a început mandatul anul trecut. Edilul era supărat că particula valle din denumirea oraşului făcea motoarele de căutare să localizeze oraşul în interiorul continentului, în ciuda lungii sale promenade de-a lungul mării.

Nu vor exista alte schimbări - codul poştal şi stema oraşului vor rămâne aceleaşi. În schimb, municipalitatea şi-a triplat bugetul pentru turism anul acesta.

Regiunea de coastă la Mare Ligurică, unde este amplasată Vallercrosia, este una dintre cele mai populare destinaţii turistice din Italia

