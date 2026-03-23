Marele câștigător al conflictului din Orientul Mijlociu. Țara de "refugiu" pentru turiști
Data publicării: 14:22 23 Mar 2026

Marele câștigător al conflictului din Orientul Mijlociu. Țara de ”refugiu” pentru turiști
Autor: Irina Constantin

Turiștii s-ar putea îngrămădi într-o țară preferată de români - și așa asaltată în ultimii trei ani, în contextul războiului din Orientul Mijlociu.

Impactul net al războiului din Orientul Mijlociu asupra sectorului turismului din Grecia rămâne nesigur, deşi în cele din urmă ar putea fi pozitiv, depinzând în mare măsură de durata şi intensificarea conflictului, se arată într-un raport al grupului german Deutsche Bank privind economia elenă, informează publicaţia Kathimerini. 

Evenimentele precedente sugerează o posibilă reorientare pozitivă a fluxului de turişti către Grecia, apreciază Deutsche Bank, în condiţiile în care vizitatorii caută în zona mediteraneană destinaţii mai sigure decât în ţări ca Israel, Turcia, citează Agerpres. 

Totuşi, aceste evoluţii sunt parţial compensate de riscuri, cum ar fi avertismentele de călătorie care citează instabilitatea mai accentuată în regiunea estică a Mediteranei, în timp ce inflaţia ar urma de asemenea să crească, se arată în raport. 

Trei ani de valori record pentru Grecia, din turism

Grecia a stabilit în 2025 noi recorduri în ceea ce priveşte sosirile şi veniturile turistice, arată datele preliminare publicate luna trecută de Banca Centrală a Greciei (BoG), "al treilea an consecutiv cu valori record", potrivit ministrului elen al Turismului, Olga Kefalogianni.

Sosirile turiştilor au crescut cu 5,6% şi au ajuns la 37,981 milioane, comparativ cu 35,951 milioane în 2024, a informat Banca Centrală a Greciei, într-un comunicat, precizând că datele provizorii nu includ pasagerii de pe navele de croazieră.

Ministrul Turismului a declarat că veniturile din turism s-au ridicat la 23,6 miliarde de euro (27,8 miliarde de dolari) în 2025, o creştere de peste nouă procente comparativ cu 21,6 miliarde de euro în 2024. Şi datele preliminare sugerează că 2026 va fi, de asemenea, "un an bun", a spus Olga Kefalogianni.

În 2023, Grecia a înregistrat o revenire spectaculoasă ca destinaţie de turism internaţional şi de atunci continuă tendinţa ascendentă. Turismul este responsabil pentru mai mult de un sfert din PIB-ul Greciei şi asigură un mijloc de trai pentru aproape două milioane de greci. 

