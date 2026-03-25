O româncă descrie ce se întâmplă astăzi în Cuba, între două pene de curent: Liniștea asta ascunde multă resemnare. Lipsa petrolului a lovit în multe direcții

Cuba trece printr-o criză profundă, un colaps energetic total. Oamenii se confruntă cu o lipsă acută de combustibil și apă, intensificată de tensiuni politice. Situația economică este critică. Președintele țării declară că se pregătește pentru o posibilă invazie americană. Liderul de la Havana a vorbit despre un plan de apărare a țării care presupune un război al întregului popor. Situația cubanezilor a devenit și mai grea de când SUA au impus embargou petrolier, ceea ce a agravat penuria de energie și a perturbat servicii esențiale, inclusiv alimentarea cu apă.

Imagini din Trinidad, între două pene de curent

În mijlocul acestei crize, se află Sori Țigăeru, de la ”Hai cu Sori”. Aceasta a descris cum arată Cuba în momentul în care se lasă liniștea.

”Am prins țeavă de net și urc repede câteva impresii, gânduri și mai multe poze din Trinidad, fix cât să intre între două pene de curent. Și ne dăm seama că se ia curentul pentru că se face liniște. Nu se mai aud ritmuri cubaneze în vreo boxă tip madmax, teribil de prăfuită, agățată precar pe vreun stâlp sau așezată într-un colț de bodegă.

Strada din Cuba, piață neagră pentru medicamente, haine sau mâncare

Însă liniștea asta, așa cum e ea, ascunde multă tristețe și, mai important, la fel de multă resemnare. Toată lumea așteaptă să termine cu nivelul de subzistență la care este supusă populația Cubei.

Lipsa petrolului a lovit în multe direcții. De la aparatul de stat care, așa sărac cum e, nu mai poate susține nici măcar operații chirurgicale și până la oamenii de pe stradă care, necontenit, vor cerși paracetamol, ibuprofen și nurofen. Sau haine. Sau mâncare. Sau orice pot arunca pe piața neagră pentru a putea supraviețui. Acolo, în locul unde totul se licitează și se vinde, o singură tabletă de paracetamol se dă cu 400 pesos, adică aproape un dolar american.

Acum nu mai au nici de la cine cerși

Turismul în Cuba este acum la 5%, iar asta, la fel ca lipsa curentului, lovește și mai puternic. Dacă înainte aveau de la cine cerși, acum nici măcar asta nu mai au. E un nivel de sărăcie pe care ar fi bine să îl înțelegem așa cum e. Cu multe puncte de legătură care pică la fel ca piesele unui domino. Oamenii aici sunt ținuți departe de tot ce înseamnă restul lumii, știrile ajung greu și distorsiunea e mare.

Va fi jale

Cei de pe la hoteluri se bucurau că, prin luna mai, urmează să vină în grup de turiști care le ocupă toate cele 10 camere. Și încă unul în iunie. Însă nu știu că majoritatea companiilor aeriene a întrerupt zborurile către Cuba. Ultimele zboruri sunt la sfârșitul lui martie. Va fi jale.

- We'll just have to have patience then. What can we do?

Așa ne-am luat la revedere de la gazdele noastre din Trinidad. Am stat 2 nopți într-o hacienda idilică, casă care aparține unui om de afaceri francez. Un loc de poveste, cum multe se găsesc ascunse în spatele porților înalte și colorate ale caselor din Trididad. După ce a stat și a trimis containere cu toate materialele din Europa și după încă 7 ani de construcții intense, omul a deschis acum 6 luni. Da, 6 luni de business, iar acum e aproape gol, iar perspectiva nu e roz. Ci e maro.

De când s-au întețit problemele, "moreoreless", și vă rog să îl citiți "mororles", a devenit unitatea națională cubaneză de măsură.

- Are we going to have hot water?

- Moreorless.

- Is there hot food?

- Moreorless.

Pesemne că "moreorless" este în Cuba unitatea de măsură a răbdării. Însă și de pragul ăsta treci și lași umerii în jos simțindu-te dezarmat de privirea blajină a cubanezilor.

Te vor primi în casele lor cu mare bucurie. Indiferent că le vei oferi ceva. Și vor da și ei ceva la schimb. Poate chiar un zambet și, de ce nu, un loc al tău în amintirea lor.

Și, așa cum sunt vremurile astea acum, cubanezul își toarnă un rom, ridică paharul și spune:

- Salud, dinero y amor!

Peseu: noi suntem bine, ne-am aruncat pe niște plaje de pe aici, very Caraibe totul, mai ieșim din când în când de sub un rom și un homar, cât să mai adăugăm încă o filă poveștii noastre de călătorie în Cuba!” descrie Sori Țigăeru starea din Cuba, pe pagina sa de Facebook.