Insulă preferată de români, lovită de inundații: Cel puțin 14 persoane și-au pierdut viața

Cel puțin 14 persoane au murit în urma inundațiilor, în timp ce alte două sunt date dispărute.

Numărul deceselor provocate de inundațiile din această săptămână pe insula indoneziană Bali a ajuns la 14, față de cele 9 raportate anterior, a declarat joi, 11 septembrie, un oficial guvernamental, deși ploile s-au oprit și nivelul apei scade în majoritatea zonelor, relatează Reuters.

Alte două persoane, dispărute în Denpasar

Două persoane sunt dispărute în capitala Denpasar, centrul turistic al insulei, iar 125 de salvatori au fost mobilizați pentru a le căuta, a declarat purtătorul de cuvânt al agenției pentru reducerea riscului de dezastre, Abdul Muhari. El a adăugat că peste 500 de persoane au fost evacuate în școli și moschei.

Ploile torențiale de marți și miercuri au provocat inundații în Denpasar și în șase dintre cele opt regiuni ale insulei Bali, blocând drumurile principale, inclusiv accesul către aeroportul internațional. În unele zone au avut loc și alunecări de teren. Majoritatea deceselor au avut loc când oamenii au fost surprinși de revărsarea râurilor.

Niciun străin printre victime

Agenția a transmis că niciun străin nu se numără printre victime și că, până joi, nu au fost înregistrate anulări de zboruri. Salvatorii încă pompează apa din mai multe clădiri inundate, iar aproximativ 500 de militari au fost mobilizați pentru a curăța străzile de noroi, resturi și pietre.

„Ploile torențiale s-au mai domolit, iar nivelul apei a scăzut în majoritatea zonelor. În prezent, ne concentrăm pe curățarea noroiului de pe străzi”, a declarat Abdul.

Totodată, precipitațiile abundente au provocat inundații și în provincia East Nusa Tenggara, unde patru persoane și-au pierdut viața.

Bali continuă să fie o destinație turistică populară printe români, fiind aleasă de mulți turiști ca loc de vacanță exotică.

