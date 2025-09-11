Data publicării:

Insulă preferată de români, lovită de inundații: Cel puțin 14 persoane și-au pierdut viața

Autor: Iulia Horovei | Categorie: Lifestyle
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Cel puțin 14 persoane au murit în urma inundațiilor, în timp ce alte două sunt date dispărute.

Numărul deceselor provocate de inundațiile din această săptămână pe insula indoneziană Bali a ajuns la 14, față de cele 9 raportate anterior, a declarat joi, 11 septembrie, un oficial guvernamental, deși ploile s-au oprit și nivelul apei scade în majoritatea zonelor, relatează Reuters.

Alte două persoane, dispărute în Denpasar

Două persoane sunt dispărute în capitala Denpasar, centrul turistic al insulei, iar 125 de salvatori au fost mobilizați pentru a le căuta, a declarat purtătorul de cuvânt al agenției pentru reducerea riscului de dezastre, Abdul Muhari. El a adăugat că peste 500 de persoane au fost evacuate în școli și moschei.

Ploile torențiale de marți și miercuri au provocat inundații în Denpasar și în șase dintre cele opt regiuni ale insulei Bali, blocând drumurile principale, inclusiv accesul către aeroportul internațional. În unele zone au avut loc și alunecări de teren. Majoritatea deceselor au avut loc când oamenii au fost surprinși de revărsarea râurilor.

Citește și: Sezon de vară slab în 2025. Cât au scăzut sosirile în unitățile de cazare în luna iulie, comparativ cu anul trecut

Niciun străin printre victime

Agenția a transmis că niciun străin nu se numără printre victime și că, până joi, nu au fost înregistrate anulări de zboruri. Salvatorii încă pompează apa din mai multe clădiri inundate, iar aproximativ 500 de militari au fost mobilizați pentru a curăța străzile de noroi, resturi și pietre.

„Ploile torențiale s-au mai domolit, iar nivelul apei a scăzut în majoritatea zonelor. În prezent, ne concentrăm pe curățarea noroiului de pe străzi”, a declarat Abdul.

Totodată, precipitațiile abundente au provocat inundații și în provincia East Nusa Tenggara, unde patru persoane și-au pierdut viața.

Bali continuă să fie o destinație turistică populară printe români, fiind aleasă de mulți turiști ca loc de vacanță exotică.

Citește și: Pasagerii unui avion Virgin au fost nevoiți să își facă nevoile în sticle după ce toaletele s-au înfundat. O femeie, umilită după ce nu s-a mai putut abține

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Insulă preferată de români, lovită de inundații: Cel puțin 14 persoane și-au pierdut viața
11 sep 2025, 10:36
Amendă de 1.000 de euro în Grecia pentru un gest aparent banal, pe care-l fac mulți turiști
05 sep 2025, 21:02
Sezon de vară slab în 2025. Cât au scăzut sosirile în unitățile de cazare în luna iulie, comparativ cu anul trecut
05 sep 2025, 17:42
Last minute în Egipt: cea mai frumoasă experiență pe care o poți trăi la început de toamnă
04 sep 2025, 17:06
Orașul din Marea Britanie unde fiecare stradă spune o poveste – un fel de Londra în miniatură - GALERIE FOTO
28 aug 2025, 12:24
Fenomen periculos pe o insulă din Grecia. Turiști amendați după ce au făcut - Video
27 aug 2025, 13:06
ParintiSiPitici.ro
EXCLUSIV! „Asta vreau să înțeleagă toată lumea! Învățarea este admirație!” Prof. Claudia Chiru trage un semnal de alarmă: „Cum credeți că ne simțim noi?” / VIDEO
11 sep 2025, 10:23
”Cea mai cosmopolită zonă a României”. Comoara ascunsă din țara noastră, ideală de vizitat toamna: Aici găsești multe crame și sate cu tradiții păstrate
27 aug 2025, 14:12
Philip Morris International Global Travel Retail lansează prima platformă digitală globală pentru produse fără fum, menită să transforme experiența de călătorie
25 aug 2025, 13:17
Taxa care a crescut peste noapte în Bulgaria. La ce să se aștepte românii. Ce se întâmplă cu prețurile
20 aug 2025, 20:11
Turism la negru! Bani în buzunar, dar probleme enorme pentru turiști
17 aug 2025, 20:09
Destinația din România comparată cu Barcelona și Nisa: E un oraș cu viață non-stop
17 aug 2025, 19:36
De ce au ”dispărut” peste 1 milion de turiști de pe litoralul românesc. ”Practic, nu mai există”
15 aug 2025, 15:17
O insulă preferată de turiștii români, lovită de un val de caniculă extremă: temperaturi de până la 46°C
14 aug 2025, 11:33
Cea mai accesibilă destinație exotică pentru români: Sunt tot timpul între 28 și 34 de grade. Mulți ghizi știu deja limba română aici
14 aug 2025, 10:19
Țara pe care acum o poți vizita fără viză
11 aug 2025, 11:33
Cinci insule din Grecia s-au impus în topul clasamentului global. Insula care ocupă locul întâi cu un scor impresionant
08 aug 2025, 20:30
Vânturi violente în Grecia, în insule preferate de români. Doi turişti au murit
08 aug 2025, 16:48
Apa, restricționată în mai multe destinații din Turcia, preferate de români
06 aug 2025, 18:32
"Plănuiești o călătorie în Thailanda, inspirat de emisiunea Insula Iubirii"? InfoCons vine cu precizări pentru români
04 aug 2025, 16:36
Ridicarea restricțiilor pentru lichide în bagajul de mână la aeroport. Când va fi posibilă și în România
30 iul 2025, 14:06
Avem dovada oficială. Iată de ce ”bate vântul” pe litoralul românesc
29 iul 2025, 15:21
Sithonia vs. Kassandra. Diferențe frapante între cele două brațe din Halkidiki. Unde să mergi dacă vrei să te bucuri, cu adevărat, de Grecia
29 iul 2025, 12:15
Lovitură pentru grecii din Kassandra, care au pus „stăpânire” pe plajă. ”Nu-mi pare rău pentru ei, dai 100 de euro pe cazare”/ ”Păcat că n-am fost acolo să aplaud”
29 iul 2025, 09:08
Istoria basilicii Sagrada Familia, acum și în limba română. Ghid audio în premieră pentru turiștii din țara noastră
27 iul 2025, 16:53
6 plaje din Europa mai puțin cunoscute unde poți scăpa de caniculă
26 iul 2025, 09:46
Cum arată casa din Thassos, de 120.000 de euro, ”perfectă pentru dimineți liniștite”: Este ascunsă în inima Limenariei
22 iul 2025, 22:26
Administratorul unei plaje din Mamaia, către turiști: Băi săracilor cu cearșafuri, oamenii care stau la șezlong au plătit ca să vadă marea / video viral
17 iul 2025, 18:35
Cazare gratuită la un hotel de lux din Italia, unde camera costă 2.350 €/noapte. Condiția este una foarte simplă
16 iul 2025, 14:09
Atracții turistice în Budapesta vara. Are și SPA în aer liber, dar și plaje. Comoara de sub capitala Ungariei, aproape necunoscută turiștilor
16 iul 2025, 14:04
TOP destinații din Italia unde distracția nu se oprește nici noaptea! Vara începe aici
15 iul 2025, 19:38
Greșeala banală dar costisitoare pe care o fac cei mai mulți turiști în vacanță
06 iul 2025, 15:51
Cum poți să-ți recuperezi banii dacă îți anulezi vacanța în Creta din cauza incendiilor care au cuprins insula
05 iul 2025, 11:46
Acest oraș este visul tuturor iubitorilor de legume: Rețete vechi și gusturi vii
03 iul 2025, 23:41
Singurul aeroport din lume unde poți ateriza simultan în trei țări. Se află în Europa
01 iul 2025, 11:53
Când se vor redeschide turnurile Catedralei Notre-Dame din Paris. Data a fost anunțată
01 iul 2025, 08:15
Doar 5 lei, cel mai ieftin „city break” pe care îl poți face vara asta în România / foto + video
28 iun 2025, 17:38
Deja 4 milioane de turiști au vizitat Grecia în primele 4 luni ale anului. În 2024, vacanțele au reprezentat 13% din PIB
25 iun 2025, 20:14
Vacanță de vis transformată într-un coșmar pentru sute de români. Aeronava e în service, turiștii așteaptă pe aeroport
23 iun 2025, 23:51
Nu mai avem control la frontieră, dar avem Podul Giurgiu-Ruse. Românii așteaptă chiar și 6 ore în coloană: ”Ne-am săturat de bătaie de joc”
23 iun 2025, 19:25
Plaje spectaculoase din lume - Unde merită să ajungi vara aceasta
18 iun 2025, 14:00
Ai planuri de vacanță în Italia? Află de ce vei plăti mai mult în această vară
18 iun 2025, 08:38
O destinație turistică preferată de români, invadată de șerpi înotători care au aproape 2 metri. Turiștii, îngroziți, își anulează vacanțele
17 iun 2025, 10:22
Au sau nu românii bani? Opt din 10 au planuri de vacanță. Suma pe care vor să o cheltuie
16 iun 2025, 13:01
Noi proteste într-o destinație de vacanță iubită de români. Nu mai vor ca turiștii să le invadeze insula. ”Mai puţin turism, mai multă viaţă”
16 iun 2025, 11:18
În Grecia, consumul de Ouzo este un ritual cultural cu propriul său timp și loc special: Ce trebuie și ce nu trebuie să faci
14 iun 2025, 23:14
Anafi și Astypalaia, două insule grecești mai puțin cunoscute, unde casele văruite alb se îmbină perfect cu plajele superbe, mâncare de casă și tradițiile grecești
11 iun 2025, 00:01
Cutremurele alungă turiștii dintr-o destinație preferată de români. Oferte last-minute
09 iun 2025, 22:29
Festivalul Enisala – Unitate la Cetate: Inna și Andra vor încânta publicul
04 iun 2025, 16:11
Insulă preferată de români vrea să combată turismul excesiv / Galerie foto
04 iun 2025, 09:03
România, codașă în UE la atragerea turiștilor străini. Doar o țară stă mai prost
02 iun 2025, 13:10
Unde merg bulgarii în vacanță. Dezvăluire din turism
01 iun 2025, 23:52
Cele mai noi știri
acum 8 minute
Ce sunt dronele Gerbera, „instrumentele ieftine” ale Rusiei: detalii noi după incidentul din Polonia
acum 17 minute
Ingredientul din pâine care găurește betonul. Chef Florin Dumitrescu: Fii atent la asta dacă vrei să nu mai mănânci pâine niciodată!
acum 21 de minute
Insulă preferată de români, lovită de inundații: Cel puțin 14 persoane și-au pierdut viața
acum 35 de minute
Licitație de lingouri de aur. Artmark scoate la vânzare peste 40 de kg de aur evaluat la peste 4 milioane de euro
acum 49 de minute
Protestatarii din Nepal și armata discută desemnarea liderului interimar al țării după protestele violente
acum 56 de minute
Mihai Daraban (CCIR), întâlnire oficială cu președintele Camerei de Comerț din  Ucraina în contextul cooperării economice regionale
acum 1 ora 8 minute
Rezerviștii din aceste două județe ale României, convocați la unitățile MApN
acum 1 ora 9 minute
BANCUL ZILEI: Despre traficantul de fete
Cele mai citite știri
pe 10 Septembrie 2025
Un ciclon mătură Europa cu furtuni și vijelii. Joi ajunge în România, în toată țara. Anunț din vârful ANM
pe 10 Septembrie 2025
Charlie Kirk, influencer apropiat de MAGA, împușcat mortal. Update: Donald Trump a anunțat decesul acestuia
pe 10 Septembrie 2025
Mișcarea „Blocăm totul” produce haos în Franța: „Macron, demisia!”/ Încăierări cu forțele de ordine, autobuze în flăcări, șosele blocate. Intervine și fondatorul Telegram
pe 10 Septembrie 2025
Un șofer de ridesharing din Capitală ar fi încercat să violeze o clientă după ce a dus-o pe un câmp. Cum a scăpat tânăra
pe 10 Septembrie 2025
Cine este Elena, noua iubită a lui Cătălin Scărlătescu
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel