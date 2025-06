Nu mai avem control la frontieră, dar avem Podul Giurgiu-Ruse. Românii așteaptă chiar și 6 ore în coloană: ”Ne-am săturat de bătaie de joc”

Lucrările de reparații, efectuate de partea bulgară, îngreunează traficul pe Podul Giurgiu-Ruse, din cauza circulației alternative. Astfel, se iese din România și-n 6 ore.

”Timpul de așteptare poate ajunge și la 2–4 ore din cauza lucrărilor de reparații care continuă pe pod. Circulația se desfășoară alternativ, pe o singură bandă, ceea ce duce frecvent la blocaje, mai ales în weekend” arată o postare pe un grup de profil.

Consultantul în turism Răzvan Pascu este unul dintre cei care au scris despre situație. Plecând din țară, spre Grecia, alături de familia sa, Răzvan Pascu a așteptat o oră pe Podul Giurgiu- Ruse, înainte de încheierea anului școlar. Weekendul trecut, coada a fost de peste 6 kilometri, care au fost parcurși în 6 ore. ”Îmi scriu oamenii că acum (în weekend) coada este de peste 6 km în Giurgiu și sunt la coadă de la 5:30 dimineața și încă nu au trecut pe pod în Bulgaria (la ora 10:00). Horror. Nu știu câte alte 'mesaje' trebuie să mai primească oamenii politici ca să înțeleagă că ne-am săturat de bătaie de joc și de lucruri făcute fără minima empatie și ca toți românii au ajuns deja la limita răbdării?!...”.

”Timpul total a fost de 78 minute și s-a trecut în 3 valuri”

”Astăzi 23.06, ora 15:50, imediat după ce am trecut de punctul de plată pentru taxa de pod, m-am așezat în coloană în drum spre Bulgaria. Am reușit să trec podul pe partea bulgară la ora 17:08. Deci timpul total a fost de 78 minute și s-a trecut în 3 valuri” notează un turist pe o aplicație ce arată timpul de așteptare.

Altul a notat că ”Stau de la 16:26 după ce am plătit taxa spre Bulgaria. E 17:07 și nu ne-am mișcat”. ”Ieri dimineață am trecut din România spre Bulgaria la ora 04:40 ne-am așezat la coadă și la 05:50 am trecut” a scris un alt turist.

Mulți turiști ridică problema plății taxei de pod, dacă se mai plătește, având în vedere disconfortul. Răspunsul este simplu: da, din această perspectivă totul rămâne la fel.

Poliția Română și cea de Frontieră recomandă folosirea de rute alternative: Calafat, Bechet, Zimnicea, Turnu Măgurele, Călărași, Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița, Dobromir.

