6 plaje din Europa mai puțin cunoscute unde poți scăpa de caniculă

Turiști și localnicii din Europa caută soluții ingenioase de a scăpa de caniculă, scrie The New York Times, care a publicat o selecție de șase plaje din Europa unde poți scăpa de caniculă.

Atunci când canicula devine de nesuportat, Acropolele și vârful Turnului Eiffel se pot închide temporar, dar plajele rămân deschise și sunt în "perioada lor de glorie", notează sursa citată.

Turiștii pot dansa toată noaptea pe plajă în Albania, pot face windsurfing în Sardinia sau pot face drumeții pe o dună uriașă de nisip în Franța. De asemenea, pot admira zilele nesfârșite de soare arctic în Norvegia.

Plaja Dhermi din Albania

Riviera albaneză a devenit o alternativă tot mai cautată la coastele aglomerate ale Croației și Greciei. Acest lucru se întâmplă în special datorită plajelor precum Dhermi. Plaja Dhermi din Albania se întinde pe aproape un kilometru. Oferă șezlonguri pentru închiriat, dar are și golfuri stâncoase și retrase la capătul sudic al acesteia.

Plaja este un loc ales și de petrecăreți, existând multe festivaluri de muzică pe timpul verii.

Caiacul și snorkelingul sunt activități populare. La câteva sute de metri de țărmul plajei Drymades din proximitate se află epava unui avion de vânătoare din epoca URSS, fiind o atracție deosebită pentru scafandri.

Traseele de drumeție și plantațiile de măslini din zonă oferă panorame spectaculoase asupra mării. Mai mult, Munții Cerauni, la est, completează peisajul pitoresc.

Plaja Cornul de Aur din Croația

Plaja Cornul de Aur se află pe insula Brac, lângă orașul Split. Este renumită pentru forma sa triunghiulară neobișnuită. De asemenea, are o pădure luxuriantă de pini, brize puternice și priveliști asupra insulei Hvar.

Cornul de Aur se află la doar 1,5 km de centrul orașului Bol, un oraș de coastă ce are o gamă variată de hoteluri și restaurante. Între plajă și oraș se află o promenadă umbrită, unde un mic tren turistic face curse regulate. Insula Brac este conectată la continent și la insulele vecine cu ajutorul unor rețele de feriboturi, inclusiv pentru autoturisme.

Plaja Duna Pilat din Franța

Duna Pilat este cea mai înaltă dună de nisip din Europa. Are aproape 90 de metri înălțime. Este situată la aproximativ 65 km de Bordeaux, în Golful Biscaya. Insula este lungă de 3 km și veți putea admira panorame uimitoare asupra coastei. Apoi, puteți coborî spre Plage de la Corniche, care este plaja de la baza dunei, pentru o baie răcoritoare în Oceanul Atlantic.

Campinguri amenajate pentru rulote se află la capătul sudic al dunei. Orașele apropiate, Arcachon și La Teste-de-Buch, au o varietate de hoteluri și restaurante. Duna este ușor accesibilă pentru excursii de o zi din Bordeaux. Prin urmare, este o combinație ideală de soare, nisip și cu un pahar de vin al regiunii.

Plaja Fteri din Grecia

Kefalonia, insula de pe coasta vestică a Greciei, are numeroase plaje și golfuri spectaculoase. Însă Fteri se distinge între ele prin următoarele lucruri: Este ascunsă sub stânci înalte, într-un golf cu apă limpede și adâncă și limpede, are pietriș alb și este o oază izolată de liniște.

Plaja nu dispune de facilități. Nu există șezlonguri, umbrele, apă, mâncare ori toalete. Astfel, este esențial să vă pregătiți din timp. În proximitate, Zola are câteva hoteluri, dar pentru o gamă mai largă de facilități puteți merge în Argostoli, la aproape 24 km sud.

Plaja La Pelosa din Sardinia



Pentru a vizita această destinație ideală pentru înot ai nevoie de planificare. Pentru a gestiona aglomerația, plaja din nord-vestul Sardiniei este limitată la doar 1.500 de vizitatori pe zi între lunile mai și octombrie. Biletele costă 3,50 euro/persoană și gratuit pentru copiii sub 12 ani, Ele trebuie achiziționate în avans, fiind disponibile cu luni înainte, însă multe dintre ele se pun în vânzare cu 48 de ore înainte.

Pe lângă nisipul fin și apele liniștite, plaja are un turn de veghe din secolul al XVI-lea, pe o insulă din apropiere. Înotătorii experimentați pot încerca să se apropie, dar trebuie să fie atenți la curenți și la stâncile ascuțite, potrivit New York Times.

Plaja Haukland din Norvegia

O excursie până la Cercul Polar Arctic poate părea extremă, însă plaja Haukland face toți banii. Nu va fi la fel de cald ca pe coasta mediteraneană, aici temperaturile de vară ating aproximativ 15°C, iar apa are circa 10°C, dar frumusețea locului merită văzută.

Haukland se află într-un golf muntos pe o peninsulă îndepărtată din Insulele Lofoten. Acestea au fost incluse în 2025 pe lista "52 de locuri pe care trebuie să le vezi". Plaja nu este aglomerată, chiar dacă sezonul de vară aduce un val de turiști aventuroși aici.

Mulți călători folosesc plaja ca punct de reper pentru drumeții pe traseele montane din apropiere. Camparea cu cortul este permisă în zone special amenajate, iar orașul Leknes, aflat la 15 minute cu mașina, are multe cazări și restaurante, scrie NYTimes.com.

