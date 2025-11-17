€ 5.0847
DCNews Lifestyle Istanbulul, mai scump ca niciodată în 2025- Adevăr sau minciună? Iată ce am descoperit
Data actualizării: 08:45 17 Noi 2025 | Data publicării: 08:40 17 Noi 2025

EXCLUSIV Istanbulul, mai scump ca niciodată în 2025- Adevăr sau minciună? Iată ce am descoperit
Autor: Roxana Neagu

Istanbul - Roxana Neagu Istanbul - Roxana Neagu foto
 

Am tot citit, văzut și auzit despre cum Istanbulul a ajuns de neatins în 2025.

Adevărul e că nu mai văzusem Istanbulul de 4 ani. Cele mai multe păreri văzute pe grupuri de profil, dar și-n publicații internaționale mă făceau să cred că nici nu-l voi mai vizita. Și nu doar din cauza prețurilor mari. Dar anul acesta, în noiembrie, am revenit în capitala comercială a Turciei. Iată ce am descoperit! 

Unde au crescut prețurile în Istanbul

Da, unele prețuri au crescut, în special la restaurantele de pe lângă Marele Bazar și de pe artera principală, respectiv de la pod, de la Aksaray, până la Moscheea Albastră și mai sus, pe linia de tramvai până spre bazarul egiptean. Însă aici, din punctul nostru de vedere, prețurile au crescut artificial, iar calitatea a scăzut, chiar și a unor oameni, ca să nu generalizăm. Din punctul nostru de vedere, Marele Bazar este doar de văzut, nu de cumpărat, iar strada de lângă, de evitat - aici găsești cea mai clară lipsă de respect față de turiști. 

Da, în zonele mai sus menționate o porție de mâncare începe de la 500 de lire (aprox 50 - 52 de lei, în funcție de cursul de schimb) și ajunge până spre 700 de lire turcești. Dacă ai o familie formată din 4 persoane, doi adulți și doi copii sau dacă mergeți două cupluri, este lesne de înțeles că nota de plată ajunge, cu tot cu băuturi la 3000 de lire și chiar mai mult. Mult pentru Istanbul, puțin pentru Europa!   

Intrările la diverse atracții turistice sunt undeva la 30 de euro, în medie, iar pe Bosfor te poți plimba și cu 250 de lire, dar și cu 30 de euro/persoană (depinde dacă te lași păcălit, din păcate). 

Unde găsești adevărata Turcie la prețuri ca întotdeauna - mici

Adevărul e că aceste prețuri sunt potrivite pentru persoanele superficiale, care vor o haină de ”brand” ieftină și o poză de Instagram perfectă, dar care nu vizitează Istanbulul ca să-l cunoască. Dacă vei coborî pe străduțele spre mare, acolo vei descoperi adevăratele gusturi turcești și prețuri ce nu pot fi considerate niciodată mari. La un restaurant turcesc - e drept, nu de Instagramul pe ”lux” și ”vip”, dar cu câteva produse tradiționale, proaspete, preparate de turci care sunt acolo de 20 - 30 de ani, de tineri, două porții de mâncare, lipii turcești făcute în fața ta, la cuptor, salate, ceai turcesc, apă, abia ajung la 700 de lire. Iar gustul și voia bună sunt la ele acasă. Dacă vei reveni la ei, se vor bucura și-ți vor arăta asta prin mici cadouri de la ei din bucătărie. 

Tot aici am luat de la o terasă mică, frumos luminată și aranjată, un covrig turcesc și trei ceaiuri cu numai 125 de lire - adică aproximativ 13 lei. Terasa se află la numai 10 pași de strada principală, unde un ceai, două cafele turcești și o prăjitură ajung să coste 800 de lire. 

Pe străzile spre zona numită ”Laleli” găsești și multe magazine și de 10 ori mai ieftine față de Marele Bazar. Aici sunt turcii, acei oameni respectuoși, care se bucură că le calci magazinul, căci aici ei nu sunt în Marele Bazar, dar sunt magazinele lor, în casa lor, unde tu, ca turist, ești tratat ca oaspete. 

Desigur, informații sunt mult mai multe și vă invităm să ne întrebați în comentarii, pe Facebook sau în rubrica dedicată de pe DCNews ce vreți să aflați și vă voi răspunde într-un articol separat. 

