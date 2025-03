Destinația turistică din România care a impresionat cel mai mult. Pe locul al treilea este un oraș care crește fulminant, atrăgând turiști străini

Traian Bădulescu, purtător de cuvânt al Asociației Agențiilor de Turism din România, a spus, într-un reportaj DCNewsTV, care sunt zonele turistice din România care au impresionat cel mai mult, fiind votate într-un top cinci, din care fac parte și trei orașe, unul aflat în plină ascensiune.

”Cazanele Dunării sunt pe locul întâi. Este destinația care a impresionat cel mai mult în acest an. Sunt considerate ca aspect cea mai frumoasă zonă riverană a Europei, pentru că avem munții de ambele părți, avem Chipul lui Decebal, avem Mănăstirea Mraconia și e o zonă spectaculoasă. Apoi avem două orașe care merită din plin: Iași și Brașov. Brașovul este deja încetățenit probabil drept cel mai turistic oraș mare al României, cu excepția Bucureștiului, dar Capitala primește cei mai mulți turiști datorită afacerilor, evenimentelor. Pe al doilea loc este Iașiul care crește foarte mult, e o metropolă în dezvoltare și a început să atragă și turiști străini. Pe al patrulea loc avem Rânca, o stațiune de mult accesibilă și mai intimă, are pârtii de mare calitate, dar nu are hoteluri mari, ci în general pensiuni, vile. Pe locul cinci avem Târgu-Jiu, un al treilea mare oraș, care are imaginea lui Brâncuși, în primul și-n primul rând. Avem ansamblul Brâncuși care pornește de la Masa Tăcerii, apoi Poarta Sărutului, este și o biserică pe traseu și, în final Coloana Infinitului. Și aici au apărut din ce în ce mai multe hoteluri, este un oraș liniștit plus că cine stă în Târgu-Jiu poate vizita apoi foarte multe atracții, casa natală a lui Brâncuși, Rânca și multe, multe altele”.

