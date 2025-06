Unde merg bulgarii în vacanță. Dezvăluire din turism

Germanii ar fi plecat să administreze hoteluri din Albania, cu tot cu turiștii pe care-ai aducea din Vest. Odată plecați, românii au devenit foarte importanți pentru vecinii bulgari, reprezentând, inclusiv în hoteluri de lux, un procent cuprins între 60 și 80% din numărul total de turiști.

În România, turiștii din țara noastră aleg litoralul românesc mai ales ca destinație de weekend. Este o tendință tot mai evidentă. Dacă turismul intern s-a bucurat de un boom în timpul pandemiei, s-a dovedit, ulterior, că nu era vorba despre o tendință, ci pur și simplu despre momentul pe care-l trăiau românii care, pentru a avea acces în diferite destinații de vacanțe, trebuiau să se vaccineze/testeze, etc. Odată ridicate interdicțiile de călătorie din pandemie, românii au reînceput să iasă masiv din țară, iar bulgarii fix atunci aveau nevoie de ei.

Acum, bulgarii, și cu ajutorul unor agenții de turism din România, au lansat programe care ar putea atrage românii care caută destinații de weekend. De exemplu, în Obzor, stațiune aflată la doar 4 ore de București, un hotel ultra all inclusive, de cinci stele, cu plajă privată și multe alte beneficii, Reina del Mar, a venit cu varianta de check-in la ora 11:00 (față de orele 14:00 - 15:00, specifice unui check in normal) și check out la ora 15:00. Astfel, turiștii prind mare parte din ziua de vineri în vacanță, dar și din ziua de duminică, când se bucură și de prânz înaintea plecării spre casă.

Având în vedere gradul de ocupare al românilor în hotelurile de pe litoralul bulgăresc, poate vă întrebați: unde sunt ei, turiștii bulgari? Ei bine, conform informațiilor din turism, sunt... în Grecia! De la Sofia în jos, bulgarilor le este mult mai ușor să ajungă în Grecia. Alții, care-și aleg țara, merg în sudul litoralului bulgăresc, mai puțin aglomerat.

