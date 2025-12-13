Descoperire remarcabilă la Vaslui: Comoara „neatinsă“ din Bârzești, inclusă în proiectul „Moldova Secretă“

Chiar dacă turismul a înflorit în România în ultimele decenii și numeroase zone au fost exploatate din punct de vedere cultural și istoric, au rămas și areale care încă mai au să-și spună poveștile, așa-numitele „zone virgine“ din punct de vedere turistic, după cum spune Ciprian Șlemco, președintele OMD Piatra Neamț.

Într-un interviu exclusiv pentru DC News, acesta a vorbit despre potențialul turistic uriaș al județului Vaslui, subestimat de altfel, care se poate mândri cu o remarcabilă zestre istorică, cel puțin pentru regiunea de nord-est a României. Acesta a fost inclus într-un proiect turistic, „Moldova Secretă“, iar turiștii îi pot descoperi acum comorile.

„Cred că fiecare județ al acestei țări este unic în felul său, iar Vasluiul are un statut aparte, deoarece nu este exploatat la adevărata valoare și nu sunt descoperite siturile culturale din zonă. Eu sunt printre pionierii a ceea ce înseamnă turism în județul Vaslui. Am creat un program care se numește „Moldova Secretă“, care pleacă de la Iași, merge la Chișinău, se întoarce prin Vaslui și la final ajunge la Suceava“, a spus Ciprian Șlemco.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Orașul care vrea să-i facă pe bucureșteni să uite de Brașov și valea Prahovei: Tiroliană unică în lume, la 3,5 ore de Capitală

Descoperire remarcabilă la Vaslui. Ciprian Șlemco, detalii despre „comoara“ de la Bârzești

Președintele OMD Piatra Neamț a descoperit în ultimii ani, lângă Vaslui, o comunitate ce își are originea în Bucovina, cu meșteșuguri și produse gastronomice autentice, care a fost inclusă în circuitul turistic regional.

„Aproape la o aruncătură de băț de orașul reședință de județ, am descoperit un sat extraordinar de frumos, Bârzești, care face parte din comuna Ștefan cel Mare. Acolo am găsit o biserică de lemn extraordinar de frumoasă, construită de bucovinenii refugiați din timpul ocupației austro-ungare. Am găsit cele trei scrieri ale bisericii, iar aici mă refer la scrierea în slavonă, scrierea greacă, din perioada fanariotă, și scrierea latină.

Oamenii de acolo sunt absolut extraordinari și am reușit să fac, împreună cu comunitatea, un produs autentic. Aici mă refer la partea de gastronomie și la cea meșteșugărească, oamenii au dat ce au avut ei mai bun și nu de puține ori am participat la activități cu turiștii.

Cred că Vasluiul este încă o zonă neatinsă și subestimată a României, o zonă virgină din acest punct de vedere“, a spus, pentru DC News, Ciprian Șlemco, președintele Organizației de Management al Destinației (OMD) Piatra Neamț.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Prințesa Kate Middleton, îmbrăcată de o străbunică de la poalele Ceahlăului. Fascinanta poveste a Luciei Matasă / foto în articol