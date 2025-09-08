Data publicării:

De la fermă la farfurie: românii din Vaslui care schimbă avicultura din România

Când vrem să ne apucăm să mâncăm sănătos, auzim mereu: „Mănâncă piept de pui cu salată”. 

Carnea de pui este ideală când vrem fie să slăbim, fie pur și simplu să mâncăm sănătos. Are un ridicat conținut ridicat de proteine de calitate, este slabă în grăsimi. Are toți aminoacizii esențiali, așadar este o proteină completă și este ușor de gătit.

Dar întrebarea care ne vine în minte este: Unde găsim pui sănătos, fără hormoni, crescut ca în curtea bunicii? Astăzi este greu, dacă nu chiar imposibil, să mai mâncăm pui de țară atunci când locuim la oraș. Viața modernă nu ne mai permite să avem propria curte sau propria gospodărie. Tocmai de aceea, Fermele Moraru, în parteneriat cu Carrefour, aduc mai aproape de mesele consumatorilor gustul autentic al puiului crescut tradițional, în aer liber, exact ca odinioară.

Fără antibiotice și fără organisme modificate genetic 

Prin parteneriatul cu retailerul, Ferma Moraru aduce pe piață pui sub brandul Filiera Calității Carrefour produse 100% românești, de calitate superioară și cu trasabilitate controlată. Puii sunt crescuți fără organisme modificate genetic, iar în hrana lor nu se folosesc stimulente de creștere sau alte ingrediente artificiale, pentru a garanta un produs sănătos și sigur pentru consumatori.

Ferma Moraru este o afacere de familie cu aproape 30 de ani de experiență în creșterea păsărilor. În cele 7 ferme proprii sunt crescuți cu grijă pui standard, pui cu creștere lentă (minim 65 de zile) și pui tradițional crescut în aer liber (minim 82 de zile), cel din urmă fiind livrat doar către magazinele Carrefour, sub eticheta Filiera Calității Carrefour. Producătorul asigură peste 400 de locuri de muncă, angajații fiind implicați în toate etapele de producție.

Puiul este de rasă rustică, are natural pielea galbenă, iar carnea este consistentă, nutritivă și gustoasă  

Această rasă de pui nu necesită antibiotice deoarece este o rasa rezistentă la boli. Hrana acestora este integral vegetală și include minimum 70% cereale, în amestec cu vitamine și minerale (calciu, magneziu). Fiecare pui se bucură de o întindere de minim 2 metri de pășune. 

Fondată de Morandi, singurul fermier din România autorizat să producă pui tradițional crescut în aer liber, ferma respectă cele mai stricte standarde de calitate și transparență.   

„Ne situăm printre primele ferme din țară care au implementat creșterea tradițională a puilor în aer liber, creșterea la sol a găinilor pentru ouă, încălzirea păsărilor pe bază de energie regenerabilă și hrana păsărilor pe bază de boabe întregi de cereale. Familia noastră se extinde și către cei care se implică în procesul de producție și distribuție. Fiecare angajat are grijă de produsele pe care le livrează și de clienții care le așteaptă pe mesele lor. Această grijă se reflectă în fiecare etapă a producției. De la hrănirea puilor cu cereale integrale și folosirea propriilor formule de hrană, până la prelucrarea și livrarea cărnii. Procesul de tranșare, manipulare, transport în fabrică având foarte puține intervenții umane pentru a evita contaminarea cărnii de către om.

Produsele Fermele Moraru sunt tratate cu cea mai mare grijă și responsabilitate pentru ca dumneavoastră să puteți savura carnea de pui cu încredere. Știm cât de importantă este transparența și onestitatea în industria alimentară și de aceea oferim informații corecte și verificabile despre produsele noastre. Este o mândrie pentru noi să împărtășim cu fiecare client care alege să ne cumpere produsele, modul în care ne creștem puii, procesul de producție și standardele ridicate de calitate”, transmite Morandi.

Capacitatea fermei de pui crescuți tradițional în aer liber ajunge la aproximativ 30.000 de capete pe serie, iar încă din primul an de colaborare, majoritatea producției fiind direcționată către rețeaua Carrefour, sub marca „Filiera Calității Carrefour - Pui tradițional crescut în aer liber”. 

Unitățile companiei sunt certificate IFS Food, unul dintre cele mai importante standarde internaționale din industria alimentară. Această certificare atestă nu doar siguranța produselor, ci și calitatea proceselor și conformitatea cu cele mai stricte reglementări europene.

Puiul fără hormoni, crescut lent, în aer liber, fără antibiotice și fără organisme modificate genetic este o alegere sănătoasă. Medicii recomandă la cină, când vă este foame, după o zi de muncă, alături de o salată cu proteină de calitate. Pentru că nu uitați: Atunci când vreți să mâncați sănătos indicele glicemic contează mai mult decât caloriile. Și aici aliat ne este puiul care are indice glicemic zero. Această carne este ideală pentru că nu determină creșteri semnificative ale glicemiei.

Piață de desfacere pentru afacerile locale

Fermele Moraru demonstrează că un producător român poate livra calitate premium la standarde internaționale. Prin acest parteneriat, Carrefour și Fermele Moraru oferă împreună un model de alimentație sănătoasă și responsabilă pentru România.

Parteneriatul cu Carrefour, prin Filiera Calității, nu este doar o garanție a calității, ci și o recunoaștere a faptului că Fermele Moraru respectă cele mai exigente standarde. Această colaborare oferă consumatorilor români acces la carne de pui sănătoasă, sigură și autentică, la nivel național.

Filiera Calității Carrefour (FCC) este un program prin care compania colaborează direct, pe termen lung, cu producători locali și internaționali, oferind clienților produse de înaltă calitate la prețuri corecte. FCC se înscrie în strategia Act For Food, prin care Carrefour susține, la nivel global, un consum responsabil și accesul tuturor la alimente sănătoase, gustoase și variate.

Programul include o gamă diversificată de produse, de la ouă, fructe și legume, până la carne de vită Black Angus sau pui crescut tradițional. În prezent, Carrefour colaborează cu 28 de filiere locale: 4 dedicate produselor de origine animală și 24 orientate către produse vegetale.

Prin aceste parteneriate, compania sprijină fermierii români, oferindu-le acces la o piață largă, preluarea rapidă a produselor și valorificarea acestora. Mai mult decât atât, Carrefour le pune la dispoziție consultanță, garanția calității și un flux constant de aprovizionare, contribuind activ la dezvoltarea durabilă a producătorilor locali.

