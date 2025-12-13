€ 5.0904
|
$ 4.3406
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0904
|
$ 4.3406
 
DCNews Stiri Pilotul Cezar Osiceanu, omagiu pentru Radu Theodoru: Întâmplare puțin cunoscută cu generalul mort la 101 ani
Data publicării: 08:52 13 Dec 2025

Pilotul Cezar Osiceanu, omagiu pentru Radu Theodoru: Întâmplare puțin cunoscută cu generalul mort la 101 ani
Autor: Cezar Osiceanu

Radu Theodoru Foto: Agerpres
 

Generalul-maior Radu Theodoru a murit miercuri, 10 decembrie, la vârsta de 101 ani.

„Domnule General, Aviația vă dă onorul!
 
Radu Theodoru la cei 101 ani ai lui a decolat pentru ultima oară pentru a se alătura escadrilei din cer!

Dar aici la sol rămâne opera lui care a încântat generații de tineri, adulți și veterani, aceeași operă care a contribuit major la plecarea pe cărările cerului în splendidă meserie de pilot a atâtor piloți printre care mă număr și eu.

Liber la decolare!

Demult dar nu prea demult totuși, într-o cursă de noapte spre Telaviv am avut ideea de a îi propune imensului om, prieten, coleg și aviator Dan Ștefănescu, să facă câte un zbor cu fiecare nume de legendă din aviație aflați la pensie pentru a îi ajuta să retrăiască direct elixirul zeilor numit zbor.

Frumos și bun ca o pâine caldă Dan mi-a zis scurt: Da!

Și uite așa în IAK-ul său de legendă s-au urcat rând pe rând colonelul Aurel Pruia zis Tata Pruia - comandantul primei școli de piloți de după războiul mondial, generalul Ion Dobran as al piloților de vânătoare din al doilea război mondial, generalul Radu Theodoru și alte legende vii ale aviației române.

După zborul cu generalul Radu Theodoru Dan mi-a spus ca primul lucru care îl impresionase la acesta a fost modul în care s-a prezentat la avion îmbrăcat într-un combinezon de zbor impecabil de culoare albă având însemnele militare ale gradului pe el. 

O altă trăsătură comună a tuturor acestor legende ale aviației a fost modul incredibil în care de la urcarea în carlinga toți, dar absolut toți, erau de acolo cum se spune ! Și toți aveau vârsta începând de la 70 de ani minim dar după comanda “Motor” erau înapoi în anii lor de glorie aviatoricească.

Incredibil nu-i așa?

CITEȘTE ȘI                   -                 EXCLUSIV ”Așteptați să sară în aer un cartier?”. Raportul exploziei din Rahova amintește de cazul pilotului Osiceanu: Fotografia care spune tot

Pilotul Cezar Osiceanu: Domnule general, Aviația vă dă onorul!

L-am întrebat cum a decurs zborul cu ei de la decolare până la aterizare și mi-a spus așa: “Cezare, oamenii aceștia zboară azi la vârsta lor mai bine ca mulți alții care profesează! Ai avut o idee extraordinară și sunt mândru că am zburat cu acești piloți de legendă!

Să îl simți pe fiecare dintre ei cum acționează manșa, palonierele, maneta de gaze, să observi cum deprinderile lor de piloți de vânătoare sunt la fel de active și acum la vârsta lor, după trei, patru decenii de pauză, sa îl auzi cum glasul i se schimbă brusc de la primul contact radio astea sunt chestii unice ce caracterizează doar piloții adevărați!”

Aviație pentru onor la general drepți!

Domnule general, Aviația vă dă onorul!“, a scris pilotul Cezar Osiceanu.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
radu theodoru
cezar osiceanu
aviatie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 30 minute
Negocierile privind pacea în Ucraina se mută în Europa. Emisarul lui Trump ajunge la Berlin, unde va fi prezent și Zelenski
Publicat acum 38 minute
Descoperire remarcabilă la Vaslui: Comoara „neatinsă“ din Bârzești, inclusă în proiectul „Moldova Secretă“
Publicat acum 45 minute
Pilotul Cezar Osiceanu, omagiu pentru Radu Theodoru: Întâmplare puțin cunoscută cu generalul mort la 101 ani
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Curajul nebun al lui Zelenski. S-a dus și și-a făcut un selfie în orașul pe care rușii au anunțat că l-au ocupat complet (Foto)
Publicat acum 5 ore si 39 minute
Hanukkah Friendship Gala 2025 – O sărbătoare a luminii, prieteniei și a excelenței
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 11 Dec 2025
Criză în justiție, după investigația Recorder. Convingerea lui Tudorel Toader - precizare importantă despre Laura Codruța Kovesi
Publicat pe 11 Dec 2025
Cine e Raluca Moroșanu, judecătoarea care a luat cuvântul peste președintele Curții de Apel București / video
Publicat pe 11 Dec 2025
Elena Cristian arată dedesubturile scandalului din justiție: Scenariul a fost scris, încep filmările
Publicat pe 11 Dec 2025
Adresă internă în PSD, semnată de Claudiu Manda: Începe procesul ieșirii de la guvernare?
Publicat pe 11 Dec 2025
Marius Voineag, prima reacție după ce USR a cerut să fie demis de la DNA
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close