Pilotul Cezar Osiceanu, omagiu pentru Radu Theodoru: Întâmplare puțin cunoscută cu generalul mort la 101 ani

„Domnule General, Aviația vă dă onorul!



Radu Theodoru la cei 101 ani ai lui a decolat pentru ultima oară pentru a se alătura escadrilei din cer!

Dar aici la sol rămâne opera lui care a încântat generații de tineri, adulți și veterani, aceeași operă care a contribuit major la plecarea pe cărările cerului în splendidă meserie de pilot a atâtor piloți printre care mă număr și eu.

Liber la decolare!

Demult dar nu prea demult totuși, într-o cursă de noapte spre Telaviv am avut ideea de a îi propune imensului om, prieten, coleg și aviator Dan Ștefănescu, să facă câte un zbor cu fiecare nume de legendă din aviație aflați la pensie pentru a îi ajuta să retrăiască direct elixirul zeilor numit zbor.

Frumos și bun ca o pâine caldă Dan mi-a zis scurt: Da!

Și uite așa în IAK-ul său de legendă s-au urcat rând pe rând colonelul Aurel Pruia zis Tata Pruia - comandantul primei școli de piloți de după războiul mondial, generalul Ion Dobran as al piloților de vânătoare din al doilea război mondial, generalul Radu Theodoru și alte legende vii ale aviației române.

După zborul cu generalul Radu Theodoru Dan mi-a spus ca primul lucru care îl impresionase la acesta a fost modul în care s-a prezentat la avion îmbrăcat într-un combinezon de zbor impecabil de culoare albă având însemnele militare ale gradului pe el.

O altă trăsătură comună a tuturor acestor legende ale aviației a fost modul incredibil în care de la urcarea în carlinga toți, dar absolut toți, erau de acolo cum se spune ! Și toți aveau vârsta începând de la 70 de ani minim dar după comanda “Motor” erau înapoi în anii lor de glorie aviatoricească.

Incredibil nu-i așa?

L-am întrebat cum a decurs zborul cu ei de la decolare până la aterizare și mi-a spus așa: “Cezare, oamenii aceștia zboară azi la vârsta lor mai bine ca mulți alții care profesează! Ai avut o idee extraordinară și sunt mândru că am zburat cu acești piloți de legendă!

Să îl simți pe fiecare dintre ei cum acționează manșa, palonierele, maneta de gaze, să observi cum deprinderile lor de piloți de vânătoare sunt la fel de active și acum la vârsta lor, după trei, patru decenii de pauză, sa îl auzi cum glasul i se schimbă brusc de la primul contact radio astea sunt chestii unice ce caracterizează doar piloții adevărați!”

Aviație pentru onor la general drepți!

Domnule general, Aviația vă dă onorul!“, a scris pilotul Cezar Osiceanu.