DCNews Stiri A murit generalul Radu Theodoru
Data actualizării: 15:54 09 Dec 2025 | Data publicării: 15:47 09 Dec 2025

A murit generalul Radu Theodoru
Autor: Ioan-Radu Gava

Radu Theodoru Foto: Agerpres
 

Generalul Radu Theodoru a murit la vârsta de 101 ani.

Anunțul decesului generalului-maior (rtr.) Radu Theodoru a fost făcut, într-o postare pe Facebook, de către fiica acestuia, Voica Theodoru.

„Tată,

astăzi nu te-ai oprit, ci doar ți-ai schimbat altitudinea. Ai desprins roțile de pe pista acestei lumi și ai virat lin spre un cer unde nu mai există greutate, nici timp care să apese pe aripi. Ai pornit într-un ultim zbor, dar nu unul al sfârșitului, ci al Nemărginirii!

Știu că vei duce Tricolorul , în dar lui Dumnezeu, poate așa își va mai aduce aminte de România adevărată și de bieții noștri Români pentru care ai luptat până la ultima zbatere de pleoape. Mai știu și că vei atârna pe peretele zenitului Harta României Mari și Libere: o utopie în care tu nu ai încetat să crezi! Deci ai schimbat doar misiunea și te-ai mutat s-o duci până la capăt cu cei din Escadrila ta din Ceruri.

Din când în când, trimite forța și curajul tău să ne țină și nouă stabil fuselajul atunci când vânturile vieții ne împing prea tare.

Dumnezeu să te (ne)odihnească, Voievodul Meu, căci ție nu ți-a plăcut niciodată odihna și chiar dacă vor spune unii că ai murit, Tu ești fără de moarte!

Ochii Tăi, au rămas închiși în somnul meu,

Tată!“, a scris, pe Facebook, Voica Theodoru.

Cine a fost Radu Theodoru

Radu Theodoru s-a născut pe 17 ianuarie 1924, în Ineu, județul Arad. A urmat cursurile Școlii Superioare de Aviație Militară din București și a participat la luptele de pe front după 23 august 1944, în perioada în care era elev sergent la această instituție. După război, a continuat o carieră în aviație, ocupând poziții de instructor de zbor și comandant de escadrilă, iar ulterior, de profesor la Școala de Ofițeri Tehnici de Aviație din Sibiu, potrivit publicației Glasul Cetății. Pentru activitatea sa, a fost decorat cu Medalia „Crucea comemorativă a celui de-al Doilea Război Mondial, 1941-1945”.

De asemenea, în 2021, Gabriel Oprea, în calitate de președinte al Uniunii Militarilor și Politiștilor „Mihai Viteazul”, l-a decorat pe Radu Theodoru în cadrul unei ceremonii organizate pentru contribuția la securitatea națională.

