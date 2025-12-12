€ 5.0904
DCNews Stiri Măsurile luate de Bolojan „sunt bune“, dar nu suficiente. Zuckerman explică unde a greșit premierul / video
Data actualizării: 14:41 12 Dec 2025 | Data publicării: 14:41 12 Dec 2025

EXCLUSIV Măsurile luate de Bolojan „sunt bune“, dar nu suficiente. Zuckerman explică unde a greșit premierul / video
Autor: Ioan-Radu Gava

ilie bolojan premier guvern Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres
 

Excelența Sa Adrian Zuckerman, fost ambasador al Statelor Unite ale Americii în România, a comentat măsurile luate de Ilie Bolojan.

Într-un dialog la DC News cu analistul politic Bogdan Chirieac, Excelența Sa Adrian Zuckerman, fost ambasador al Statelor Unite ale Americii în România, a precizat că măsurile luate de Ilie Bolojan sunt bune, pentru că altfel, România risca să intre „în junk“, însă premierul ar fi trebuit să își îndrepte atenția și către acele companii de stat neprofitabile care mănâncă anual sute de milioane de euro de la buget.

„Eu cred că toate tăierile făcute de premierul Bolojan sunt bune. Poate nu le-aș fi făcut în aceeași ordine, dar în general cred că trebuiau făcute. Altfel, România ar fi ajuns în junk, pentru că nu mai sunt bani.

Cred însă că el a greșit că nu a tăiat banii și subvențiile de la companiile de stat, mai ales că pierd bani. De asemenea, companii precuma Hidroelectrica sau Transelectrica trebuie vândute. Nu 100%, dar trebuie să începi în proces, pentru că au valoare. TAROM ar putea să fie atractivă pentru cineva care se pricepe, pentru că e clar că persoanele care conduc TAROM acum sunt incompetente. Numai anul trecut a pierdut 100 de milioane de euro“, a precizat, la DC News, Adrian Zuckerman.

CITEȘTE ȘI                    -                   EXCLUSIV Adrian Zuckerman: Relaţiile România - SUA sunt mult mai bune decât sunt percepute. Semnalul dat de preşedintele Trump

Măsurile luate de Bolojan „sunt bune“. E.S. Adrian Zuckerman explică unde a greșit premierul / video

Foto: Agerpres

Adrian Zuckerman: Risc la securitatea națională

Fostul ambasador al Statelor Unite ale Americii a dat exemplul Transelectrica, o companie profitabilă, dar una care funcționează pe niște echipamente învechite care pun în pericol siguranța energetică a României.

„România e singura țară de care știu care are 1.400 de companii de stat. E ceva de necrezut. Cele care fac bani, precum Transelectrica, sunt un pericol la securitatea națională a României, pentru că au echipamente din anii 1970-1980. Companiile astea trebuie privatizate. Nu mai există așa ceva decât îAșa ceva mai există doar în China. Nu vrem să fim precum Partidul Comunist Chinez“, a mai precizat, la DC News, E.S. Adrian Zuckerman, fost ambasador al SUA în România.

CITEȘTE ȘI                  -                 EXCLUSIV Un an de la anularea alegerilor prezidențiale din România. E.S. Zuckerman: Românii au avut curajul să-și salveze democrația

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

adrian zuckerman
ilie bolojan
tarom
transelectrica
bogdan chirieac
sua
ambasador sua
Măsurile luate de Bolojan „sunt bune", dar nu suficiente. Zuckerman explică unde a greșit premierul / video
 
