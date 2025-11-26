€ 5.0903
Informație din TAROM: Risc ca salariile să nu fie plătite până-n 15 ianuarie 2026
Data actualizării: 23:37 26 Noi 2025 | Data publicării: 23:14 26 Noi 2025

Informație din TAROM: Risc ca salariile să nu fie plătite până-n 15 ianuarie 2026
Autor: Alexandra Firescu

tarom-informatii-pasageri_61525100 Foto: Agerpres/ Situație critică la TAROM
 

O întâlnire între sindicatul și conducerea TAROM nu a avut nicio finalitate. Angajații vin cu o serie de solicitări, printre care majorarea salariului cu rata inflației, dar CEO-ul companiei își arată buzunarele goale.

Marți, Sindicatul Unit TAROM a avut o întâlnire cu reprezentanții companiei pentru a negocia drepturile salariale, ca urmare a aprobării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Companiei. 

Conform informării interne, se pare că reprezentanții TAROM ar fi transmis prin CEO-ul Costin Iordache că nu sunt bani nici de salarii, cu atât mai puțin de indexarea cu rata inflației, riscul fiind ca în următoarele zile de plată, până în 15 ianuarie 2026, să nu fie plătite salariile, respectiv 28 noiembrie, 15 și 30 decembrie 2025, precum și 15 ianuarie 2026.

Se pare că CEO-ul TAROM ar fi informat reprezentanții sindicatului că niciodată, de când se află în companie, TAROM nu a avut încasări atât de mici. 

Angajații TAROM amenință cu proteste

Pe masa discuțiilor dintre conducere și sindicat s-au aflat și alte subiecte precum externalizarea tuturor serviciilor suport. Sindicatul este de părere că posibilele externălizari întotdeauna vor fi mai scumpe decât lucrul cu personal propriu. Acesta a anunțat că se vor opune pe toate căile instanțelor de judecată, cât și prin întreruperea lucrului la momentul semnării contractelor. 

Solicitările au rămas pe masa conducerii, fără răspuns favorabil. Angajații TAROM, membri ai sindicatului, vor salarii mai mari cu 9,2%. În contextul solicitărilor transmise, CEO-ul companiei ar fi reacționat spunând că trebuie să aibă mandat de la Consiliul de Administrație TAROM. Membrii sindicatului consideră că, prin tergiversare, s-ar încălcat Contractul Colectiv de Muncă și amenință cu proteste și cerere, cu semnături, pentru demiterea directorului de vânzări. 


 
