Curtea de Apel București, conferință de presă: Se încearcă acapararea puterii judecătorești / video

Toți cei 13 membri ai Colegiului de Conducere au fost prezenți și este prima apariție colectivă a reprezentanților CAB într-un astfel de context, după difuzarea documentarului Recorder.

Conferința de presă a Curții de Apel București, programată astăzi la ora 12:00 pentru a răspunde criticilor, a început cu un moment neașteptat. La începutul ședinței, judecătoarea Raluca Moroșanu a declarat în fața conducerii că afirmațiile colegului său, judecătorul Laurențiu Beșu, reflectă realitatea.

„Judecătoare, 26 de ani de magistratură. Am venit aici ca să spun că tot ce a spus judecătorul este adevărat.

Muncim foarte mult, conducerea nu ne ajută, suntem terorizați cu acțiuni disciplinare, într-o situație toxică și încordată. Nu am fost nici ofițer acoperit, nici la doi și un sfert, am fost toată viața magistrat. Ei știu că nu mint. Dacă nu îl cred pe Laurențiu, să mă creadă pe mine”, a spus Raluca Moroșanu.

După acest moment, Liana Arsenie, președinta Curții de Apel București a luat cuvântul, a atras atenția asupra gravității situației și a cerut comunității media și organismelor abilitate să verifice toate acuzațiile.

Acestea sunt principalele declarații ale președintei Curții de Apel București:

Suntem aici pentru a atrage atenția asupra gravității situației. Apel la comunitatea media să verifice faptele. Cerem public organismelor abilitate să procedeze la verificarea tuturor acuzațiilor formulate.

Am învățat cu toții că justiția se realizează prin Înalta Curte și celelalte instanțe. Legea nu se schimbă în stradă prin minciuni.

Vom prezenta dovezi care combat narativele manipulative și arată starea de legalitate. Cea mai gravă mistificare este cea privind schimbarea completurilor.

Aș începe cu cel mai important: anume cazul Vanghelie. A fost înregistrat la Curtea de Apel București, a fost așadar în 2021. Judecătorul Voica Valerica, schimbare obiectivă pentru că a promovat un concurs, la fel și cealaltă judecătoare. Așadar factorul de decizie a fost exterior CAB. Este dreptul la carieră al judecătorilor.

Judecătorul Răileanu a solicitat el să își schimbe cariera. Judecător Andreea Ionescu, a fost mutată din rațiuni de echilibrare a volumului de activitate. Decizia a avut în vedere că nu se administraseră probe.

În final completul a fost stabil și s-a dispus singură soluție de prescripție și două de achitare. În cadrul CAB dosarul înregistrat în 2021, termenul de prescripție a curs de la data comiterii, cu patru ani înainte de a fi înregistrat la CAB. Decizia prevede că termenul de prescripție s-a împlinit în 2017.

Noi ca instituție nu ne permite să prezentăm opinii. Prescrierea faptei de luare de mită a fost consecința lipsei de acțiune a legislativului.

Cazul privind inculpatul Bădălău. Era trimis în judecată pentru trafic de influență, nu există o hotărâre definitivă. S-a intrat în divergență privind competența tribunalului, s-a decis în favoarea judecătorului de cameră preliminară, dosarul fiind repartizat aleatoriu.

Cu privire la soluția criticată de judecătorul Pleșu, CAB a salvat dosarul de la prescripție. Cauza va fi judecată de CAB iar o eventuală schimbare de încadrare ulterior nu afectează competența CAB. Încălcarea dispozițiilor legale nu poate fi justificată de riscul prescripției.

Afirmații că inculpații sunt scăpați sunt dovezi ale preconcepției.

Afirmații că sunt agreați judecători sensibili la ideile conducerii fac obiectul sesizării IJ.

Compatibilitatea funcției de judecător: Am decis sesizarea IJ, CNSAS, așteptăm rezultatele.

Cazul Panioglu Daniela. În timp ce invocă exigențe ridicate, a lansat acuzații care nu rezistă la o verificare factuală. A formulat public acuzații la adresa altor persoane care nu au fost susținute de probe verificabile.

Factorul declanșator al conflictului: În 2011 (prezintă un contract de vânzare cumpărare) a cumpărat un apartament de trei camere în București. Până în 2015 a decontat o chirie substanțială, afirmând că nu deține o locuință. Când s-a aflat starea, obiectiv și s-a sistat plata chiriei, a acționat în toate instanțele. Această conduită vorbește despre prăpastia dintre vorbe și fapte.

Nu putem fi deontologi doar în ce-i privește pe alții. Conduita sa ilicită îmbracă și forma violenței fizice. Decizia ICCJ a stabilit răspundere pentru agresiuni fizice și verbale.

Imposibiliatea de a continua desfășurarea activității s-a datorat refuzului judecătorilor secției de a face complet cu ea, dată fiind agresivitatea verbală și fizică manifestată. Imposibilitatea de a face complet judiciar e evidentă și obiectivă.

În ce privește completul unic, fiind învestită în 2013 cu soluționarea unui dosar, nu l-a soluționat 9 ani, cu consecința prescripției faptelor. Prejudiciul este de ordinul milioanelor de euro. Acest dosar a fost preluat de un alt complet, în acest moment e în stadiul final de judecată.

În aceeași cheie a comportamentului disprețuitor, a fost sancționată penal pentru că a inserat aprecieri care au sugerat fapte penale săvârșite de procurori, depășind limitele sesizării.

Conducerea CAB a avut de gestionat ani de zile un judecător agresiv fizic și verbal.

În contextul atacului concentrat la adresa puterii judecătorești, astfel de afirmații cum au fost făcute de cei doi magistrați au un puternic impact.

Justiția a trecut de la câmp tactic la o arenă. Asistăm la o campanie de linșare mediatică.Cine beneficiază de delegitimarea DNA și CAB? Sincronizarea nu e accidentală.

Atacurile judecătorului Beșu apar când DNA finalizează și trimite în judecată dosare grele, care vor veni la DNA. Se creează un mediu pentru contestarea oricărei soluții în aceste dosare, astfel încât verdictul să fie perceput ca nelegitim.

Vedem un judecător cu trecut în servicii care lansează acuzații grave, o instituție media care lansează atacuri fără verificări.

Este oare o coincidență că e implicat un judecător cu trecut în servicii? Respingem categoric orice încercare de denigrare, de antagonizare și slăbire a independenței puterii judecătorești.

Noi, conducerea CAB nu vom abdica niciodată de la valorile statului de drept. Nu pretindem că nu sunt probleme, dar acestea nu pot servi decât prin dialog în cadrul instituțional. Cererea de transfer este opțiunea judecătorului. Delegarea e o instituție absolut legală.

