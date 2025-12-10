Danlin XXL, vehiculată ca posibil câștigător deși are oferta de pe locul III. CNIR respinge scenariul

Astfel se informă informațiile vehiculate în presa locală, potrivit cărora asocierea condusă de Danlin XXL ar urma să primească contractul, deși oferta firmei s-ar afla abia pe locul al treilea la evaluarea financiară.

Presa locală: Danlin XXL, favorită deși are o ofertă cu 300 de milioane mai scumpă



Potrivit presei locale, care citează surse neoficiale din interiorul procesului de evaluare, Danlin XXL, companie din Neamț, județul de origine al ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban, ar urma să fie desemnată câștigătoare, în ciuda faptului că oferta sa financiară ar fi cu aproximativ 300 de milioane de lei mai mare decât cea depusă de firma aflată pe primul loc, Precon Transilvania.

Sursele menționate de publicațiile regionale susțin că topul ofertelor financiare ar fi următorul: Precon Transilvania SRL, Spedition UMB (grupul Umbrărescu) și Danlin XXL.



Tot presa notează că firma Danlin XXL „își pregătește deja strategia” pentru implementarea proiectului, sugerând că aceasta ar avea indicii privind câștigarea contractului.

Contextul licitației



Licitația, lansată de CNIR la finalul anului 2024, vizează proiectarea și execuția unui traseu de aproximativ 51 km, care va lega Autostrada A7 de Piatra Neamț. Proiectul este finanțat prin Programul Transport 2021–2027, are o durată de 48 de luni și o valoare estimată de 6,77 miliarde lei (fără TVA).

La termenul-limită din 27 martie 2025 au fost depuse șapte oferte, printre competitori fiind UMB, Kolin Insaat, Bog’Art–Concelex–Rotary, Danlin XXL, Automagistral-Pivden și alții.

CNIR: Procedura NU este finalizată. Câștigătorul va fi anunțat la finalul lui 2025



Contactată pentru punct de vedere, CNIR a transmis că, în realitate, licitația se află încă în etapa de evaluare a documentelor suport (DUAE), iar desemnarea câștigătorului este estimată pentru finalul lunii decembrie 2025.

Răspuns CNIR la întrebarea privind „întârzierea” procedurii:



„Procedura NU este finalizată, se află în etapa de evaluare a ofertelor depuse. Estimăm desemnarea câștigătorului până la finalul lunii decembrie 2025, deci nu se poate vorbi despre o întârziere”.



Răspuns CNIR la afirmațiile despre Danlin XXL și posibile informații din interior:



„CNIR nu poate confirma informațiile din articol, evaluarea ofertelor nefiind încă finalizată. Compania a întreprins toate demersurile legale pentru asigurarea confidențialității informațiilor. În acest moment, CNIR nu poate furniza detalii privind câștigătorul și nu poate confirma diferențele financiare sau clasamentul vehiculat”.



Instituția a zis că nicio informație oficială nu poate fi făcută publică înainte de finalizarea evaluării, iar câștigătorul va fi anunțat exclusiv prin procedura legală de atribuire:

„În acest moment, CNIR nu poate furniza informații privind câștigătorul contractului de achiziție, mai mult, nu poate confirma diferențele financiare și clasamentul menționat în respectivul articol. Informații privind câștigătorul licitației vor fi publicate exclusiv la finalizarea evaluării ofertelor și atribuirea contractului”.