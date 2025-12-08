De ce este bine să mănânci două porții de arahide pe zi

Un nou studiu realizat de Maastricht University Medical Center, în Țările de Jos, sugerează că două porții zilnice de arahide pot ajuta la susținerea sănătății creierului la persoanele în vârstă, scrie Medical News Today.

Noul studiu s-a concentrat pe impactul consumului de arahide prăjite cu coajă asupra sănătății creierului. Cercetătorii au descoperit că suplimentarea cu arahide poate crește fluxul sanguin către creier, în special în zonele legate de memorie și gândire.

Aceste rezultate nu reprezintă un tratament pentru declinul cognitiv, dar arată că un consum regulat de arahide ar putea ajuta la susținerea funcției creierului pe termen lung.

Cum a fost făcut studiul

Cercetătorii au examinat modul în care arahidele influențează funcția vasculară, inclusiv fluxul sanguin cerebral, la adulți cu vârste între 60 și 75 de ani.

Conform American Brain Foundation, „fluxul sanguin livrează oxigen și alți nutrienți esențiali pentru funcțiile cognitive, inclusiv memorie, concentrare și rezolvarea problemelor.” Cercetări anterioare au arătat că fluxul sanguin cerebral poate contribui la dezvoltarea Alzheimer.

Deoarece medicii recomandă adesea modificări alimentare pentru a reduce riscul de Alzheimer, cercetătorii au ales să studieze arahidele, care sunt bogate în nutrienți legați de sănătatea inimii și a vaselor de sânge, inclusiv: proteine, grăsimi sănătoase, polifenoli și antioxidanți.

Studiul a folosit arahide prăjite cu coajă, deoarece acestea conțin fibre, proteine și compuși antioxidanți suplimentari.

Participanții au fost 31 de bărbați și femei sănătoși, cu vârste între 60 și 75 de ani, cu greutate stabilă și indice de masă corporală în limite normale pentru vârsta lor. Persoanele cu alergii la arahide, diabet, boli de inimă sau alte afecțiuni care ar fi putut influența rezultatele nu au putut participa.

În faza de control, participanții au evitat consumul de arahide și nuci. În faza de testare, aceștia au consumat 60 g de arahide prăjite cu coajă, nesărate, pe zi, furnizate de cercetători, evitând alte nuci sau produse pe bază de nuci.

Consumul de arahide, asociat cu îmbunătățirea sănătății creierului



Participanții au vizitat centrul de cercetare la începutul, la mijlocul și la sfârșitul fiecărei faze de 16 săptămâni pentru verificări ale sănătății, inclusiv tensiune arterială, analize de sânge și rapoarte alimentare. La finalul fiecărei faze, au fost efectuate și RMN-uri și teste de memorie.

În timpul fazei cu arahide, participanții au prezentat o creștere a fluxului sanguin cerebral. Fluxul sanguin cerebral general a crescut cu aproximativ 3,6%, iar fluxul sanguin în materia cenușie a crescut cu circa 4,5%.

Unele subregiuni ale creierului implicate în memorie și luarea deciziilor au prezentat îmbunătățiri mai mari: fluxul sanguin cerebral în lobul frontal a crescut cu 6,6%, iar în lobul temporal cu 4,9%.

În ceea ce privește funcția cognitivă, participanții au arătat o ușoară îmbunătățire a memoriei verbale în faza cu arahide, recunoscând corect un cuvânt în plus comparativ cu faza fără arahide.

Cercetătorii consideră că fluxul sanguin îmbunătățit către lobii frontal și temporal poate explica rezultatele mai bune la testele de memorie verbală.

Sunt necesare mai multe cercetări în acest sens

Participanții au prezentat și o reducere a tensiunii arteriale sistolice, cu aproximativ 5 mmHg în medie, ceea ce este semnificativ, deoarece reducerea tensiunii arteriale sistolice poate scădea riscul de atac de cord și accident vascular cerebral.

Deși rezultatele sunt promițătoare, sunt necesare mai multe cercetări pentru a vedea dacă suplimentarea cu arahide poate aduce beneficii cerebrale pe termen lung.