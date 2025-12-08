€ 5.0899
DCNews Stiri Incendiu la Spitalul de Urgență din Deva. A fost activat Planul Roșu de intervenție - FOTO / VIDEO
Data actualizării: 18:09 08 Dec 2025 | Data publicării: 17:51 08 Dec 2025

Incendiu la Spitalul de Urgență din Deva. A fost activat Planul Roșu de intervenție - FOTO / VIDEO
Autor: Doinița Manic

Incendiu la Spitalul de Urgență din Deva Incendiu la Spitalul de Urgență din Deva. Foto: ISU Hunedoara
 

Un incendiu a izbucnit la Spitalul de Urgență din Deva.

UPDATE: Planul Roșu de intervenție a fost dezactivat 

Planul Roșu de intervenție a fost dezactivat la ora 17:52, potrivit ISU Hunedoara. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar incendiul a fost lichidat.

Cauza incendiului

"Echipajele au localizat incendiul produs, cel mai probabil, din cauza unui scurtcircuit la un tablou electric. După ventilarea spațiilor, pacienții, ajutați de pompieri, s-au reîntors în clădire. Nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale", a transmis ISU Hunedoara.

Fotografie de la incendiul produs la Spitalul de Urgență din Deva. Foto: ISU Hunedoara

Știrea inițială:

Este incendiu la Spitalul de Urgență din Deva, anunță ISU Hunedoara.

"Echipaje ale ISU Hunedoara intervin la Secția de Psihiatrie a Spitalului de Urgență din Deva, cea aflată lângă Serviciul de Medicină Legală, pentru lichidarea unui incediu produs în această după-amiază în jurul ore 17:00. La ora 17:10 a fost activat Planul Roșu de intervenție", au transmis inițial reprezentanții ISU Hunedoara.

Fotografie de la incendiul produs la Spitalul de Urgență din Deva. Foto: ISU Hunedoara

Pacienții s-au autoevacuat

"Ca resurse au fost alocate mai multe echipaje și autospeciale din cadrul detașamentelor Deva, Orăștie și de la Secția Ilia. Din cadrul SAJ Hunedoara intervin 4 ambulanțe cu echipaje medicale.

Ca urmare a acestui eveniment, s-au autoevacuat 26 pacienți (19 femei și 7 bărbați), precum și 4 cadre medicale", a mai transmis ISU Hunedoara.

incendiu
deva
