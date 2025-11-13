Explozie într-un bloc din Balș. A fost activat Planul Roșu de intervenție/Doi răniți și locatari evacuați

Update4 - Comunicat Distrigaz Sud

Distrigaz Sud Rețele aduce următoarele precizări cu privire la explozia care a avut loc la blocul G5, scara 3, de pe strada Nicolae Bălcescu nr. 211, din localitatea Balș, județul Olt:

În urma unei explozii cauzate de o butelie cu GPL existentă într-un apartament din imobilul menționat, s-a produs un incendiu care a afectat mai multe garsoniere din bloc.

Imediat, echipele Distrigaz Sud Rețele s-au deplasat la fața locului, unde, pentru asigurarea condițiilor de siguranță, au întrerupt alimentarea cu gaze naturale a imobilului afectat, începând cu ora 09:20, în data de 13 noiembrie 2025.

Ca urmare a acestei întreruperi neprevăzute, sunt afectați 49 de clienți casnici alimentați prin intermediul instalației comune de utilizare, care deservește scările 2 și 3 ale blocului G5, amplasat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 211, din Balș, județul Olt.

În urma controlului efectuat de către specialiștii Distrigaz Sud Rețele, nu au fost depistate scurgeri de gaze în zona rețelei de distribuție, în perimetrul adiacent imobilului și nici infiltrații în subsolul acestuia.

Distrigaz Sud Rețele a luat măsura suspendării alimentării până la remedierea, de către o firmă autorizată A.N.R.E., a eventualelor defecțiuni care au afectat instalația de utilizare. Potrivit legislației în vigoare, instalația comună de utilizare aparține clienților și nu se află în responsabilitatea Distrigaz Sud Rețele.

Conform reglementărilor aprobate de A.N.R.E., pentru reluarea alimentării cu gaze naturale a clienților afectați, este necesară îndeplinirea următoarelor condiții:

contractarea, de către clienți, a unui operator economic autorizat A.N.R.E. pentru remedierea eventualelor defecte și efectuarea reviziei tehnice a instalației de utilizare;

transmiterea către Distrigaz Sud Rețele a documentelor justificative întocmite de către operatorul economic autorizat.

După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienții simt miros de gaze, sunt rugați să apeleze imediat Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze la numerele de telefon 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească încăperea, să nu provoace scântei, să nu acționeze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice și, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale.

Aducem o precizare suplimentară la comunicatul de presă transmis anterior și anume faptul că, garsoniera în care s-a produs explozia nu era racordată la rețeaua de gaze naturale.

Update3 - Ministerul Sănătății: "În urma exploziei urmate de incendiu, produsă într-un bloc de locuințe din municipiul Balș, județul Olt, se înregistrează până în acest moment două victime care prezintă arsuri și mai multe persoane rănite.

Din primele informații, cei doi pacienți au arsuri la nivelul feței și toracelui și vor fi transportați la UPU din cadrul Spitalului Județean Slatina pentru evaluare și stabilizare hemodinamică. Suprafața arsă va fi stabilită în urma investigațiilor medicale, iar dacă se va constata că arsurile sunt extinse, pacienții vor fi transferați în spitale din străinătate.

Alte trei victime, fără arsuri, au fost transportate la spital, iar o persoană a suferit un atac de panică. Se continuă evaluarea medicală pentru alte trei persoane cu atacuri de panică.

În total, 30 de persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat. Planul Roșu de intervenție a fost dezactivat. Situația este în dinamică. Revenim cu informații"

Update2: „Deja am pus la dispoziție locuințele pe care le avem pentru situații de urgență. Cu microbuzul pus la dispoziție de pompieri vom transporta acum primele persoane, în primul rând pentru că, din cauza exploziei, nu au reușit să se autoevacueze în haine corespunzătoare, iar afară este foarte frig, sunt doar 3-4 grade.

Deja vor merge la locurile de cazare, iar o parte dintre ei au spus că vor merge la persoane apropiate. Vor sta acolo pe termen mai lung, până când ISU ne va confirma că putem intra în bloc. În regim de urgență vom începe reparațiile minimale. Primăria va acorda un ajutor de urgență asociației de proprietari, pentru că nu este blocul primăriei, ci unul care aparține asociației, dar vom interveni pentru a schimba tâmplăria, ușile și pentru a face reparațiile minime necesare, astfel încât oamenii să poată trăi în condiții cât de cât decente.

Vom aloca ajutoare de urgență pentru toate persoanele afectate, chiar dacă nu este vina primăriei. Nu trebuie să căutăm acum vinovați, sunt oameni care oricum au probleme sociale și trebuie ajutați. Felicit ISU pentru coordonarea rapidă. Important este că nu au fost decese”, a declarat Cătălin Rotea, primarul orașului Balș.

Update1: „Imediat după primirea apelului a fost activat Planul Roșu de intervenție, având în vedere potențialul număr mare de victime. Până în acest moment vorbim despre 30 de persoane evacuate, dintre care 5 au fost asistate medical la fața locului, iar 3 au fost transportate la spital, 2 cu arsuri și una cu atac de panică.

Victimele sunt conștiente și prezentau arsuri de gradul I și II la nivelul feței, membrelor superioare și toracelui. Imobilul era alimentat la rețeaua de gaz, însă aproximativ 30% dintre garsoniere erau racordate la gaz, restul utilizând butelii. Au fost evacuate 10 butelii din celelalte imobile, iar misiunea pompierilor continuă.

Incendiul de la imobilul în care s-a produs explozia a fost lichidat, iar, la o primă evaluare, vorbim despre alte 8 imobile afectate, în total, 9 garsoniere au fost avariate în urma deflagrației”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Olt.

Știre inițială

Două persoane au fost rănite, iar autoritățile au declanșat Planul Roșu de intervenție.

O explozie urmată de incendiu a avut loc în această dimineață într-o garsonieră situată la etajul al doilea al unui bloc din orașul Balș, județul Olt.

La fața locului au intervenit de urgență echipaje de pompieri cu două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare și mai multe ambulanțe.

Două persoane au fost rănite în urma deflagrației, primind îngrijiri medicale la fața locului, apoi fiind transportate la spital pentru evaluare.

Pentru siguranță, toți locatarii blocului au fost evacuați, iar autoritățile urmează să stabilească cauza exactă a exploziei.

La nivelul județului Olt a fost activat Planul roșu de intervenție, fiind mobilizate șase echipaje SMURD, două autospeciale de stingere, o autospecială pentru descarcerare, un echipaj CBRN (chimic, biologic, radiologic, nuclear) și un post medical avansat pentru intervenții în situații de urgență”, transmite ISU Olt.