Data actualizării: 22:22 28 Oct 2025 | Data publicării: 21:33 28 Oct 2025

Explozie bloc Rahova: vestea momentului pentru locatari
Autor: Andrei Itu

explozie bloc rahova Explozie bloc Rahova Inquam Photos / Octav Ganea
 

Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă a decis când pot reveni locatarii în apartamentele proprii din blocul din Rahova distrus de explozie.

După finalizarea cercetărilor penale la faţa locului şi a verificărilor tehnice realizate de experţii în construcţii, Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă a hotărât că, începând de miercuri, se face revenirea etapizată a locatarilor în apartamentele proprii din blocul din Rahova.

Anunțul a fost făcut de prefectul Capitalei, Andrei Nistor, care a scris, marţi, pe Facebook, că siguranţa rămâne prioritatea principală, iar accesul se va face controlat, sub coordonarea Poliţiei Capitalei.

Programul după care se va face acessul

Programul va fi următorul: miercuri, între orele 09:00 şi 10:30 - Blocul 30A, Calea Rahovei nr. 317, intervalul orar 10:30 - 12:00 - Blocul 30, Scara 1, Calea Rahovei nr. 319, între orele 12:00 şi 13:30 - Blocul 30, Scara 2, Calea Rahovei nr. 319, în intervalul orar 13:30 - 15:00 - Blocul 32, Scara 1, Strada Vicina nr. 1.

Conform prefectului Andrei Nistor, accesul în Scara 2 a blocului 32 rămâne, pentru moment, interzis, până la finalizarea completă a verificărilor tehnice.

"Toate instituţiile implicate vor continua să fie alături de cei afectaţi până la revenirea completă la normalitate", potrivit sursei citate.

Citiți și - Printre ruine și lacrimi, un motan a fost salvat din blocul explodat din Rahova. Victor Ciutacu: "Imaginile mi-au înseninat ziua"

