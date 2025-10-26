€ 5.0835
Data actualizării: 11:07 26 Oct 2025 | Data publicării: 11:07 26 Oct 2025

Printre ruine și lacrimi, un motan a fost salvat din blocul explodat din Rahova. Victor Ciutacu: "Imaginile mi-au înseninat ziua"
Autor: Tiberiu Vasile

explozie sector 5; sursa ISU Sursă foto: ISU
 

Salvarea unui motan din blocul afectat de explozia din Rahova aduce o rază de speranță în mijlocul tragediei. Momentul a fost punctat și de jurnalistul Victor Ciutacu.

În pofida pierderilor și distrugerilor provocate de explozia devastatoare produsă pe 17 octombrie 2025 într-un bloc din cartierul Rahova, Sector 5, Bucureşti, momentul salvării unui animal aduce o rază de lumină în întunericul tragediei. 

În acest context tragic un motan, rămas în apartamentul afectat de explozie, a fost salvat de către echipele de criminalişti şi ulterior predat stăpânei sale. Animăluţul, speriat dar nevătămat, a devenit simbol al responsabilităţii şi al umanității, salvatorii săi încercând să-l ajute cu un mare efort, potrivit România TV.

Acest gest, evacuarea şi predarea animalului către proprietar, este privit ca un semn de normalitate şi compasiune într-o situaţie în care locatarii se confruntă cu pierderi materiale, frică şi incertitudine privind locuinţele lor. Jurnalistul Victor Ciutacu chiar a comentat momentul pe rețelele sociale.

"Imaginile mi-au înseninat ziua asta mohorâtă"

"Am promis public, la Punctul culminant, că, dacă pisicul de pe pervazul de la etajul 8 al blocului care a explodat în Rahova va fi scos în viață de acolo, voi declara salvatorii lui drept oamenii zilei. Uite că s-a întâmplat! Imaginile mi-au înseninat ziua asta mohorâtă.

Nu am emisiune azi, dar mă voi ține de cuvânt. Mi-ar plăcea să-i cunosc pe cei care au făcut asta, criminaliști, pompieri, orice or fi ei. Să le strâng mâna și să le mulțumesc că, într-o lume tot mai hidoasă, au rămas oameni…", a postat Victor Ciutacu.

VEZI VIDEO AICI:


 
 
 

