Urmărește dezbaterea live

 
Data actualizării: 13:49 17 Oct 2025 | Data publicării: 13:38 17 Oct 2025

Ne plângem după dezastru, dar nu ne asigurăm. Lecția amară trasă de premierul Ilie Bolojan după explozia blocului din Sectorul 5
Autor: Anca Murgoci

explozie bloc sector 5
 

Ilie Bolojan spune un adevăr care, probabil, pe mulți va deranja.

Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre lipsa unei culturi a asigurărilor în țara noastră și despre nevoia urgentă de responsabilizare a proprietarilor de locuințe. Declarațiile vin în contextul tragediei din Sectorul 5, unde o explozie puternică a distrus un bloc de locuințe.

Oamenii ar putea fi despăgubiți aproape în totalitate

 

„Din păcate, pentru că ani de zile nu am construit o cultură a asigurărilor și nu am implementat măsuri care să încurajeze protejarea locuințelor, atunci când se întâmplă astfel de tragedii, cum a fost, de exemplu, cea de la Broșteni, în județul Suceava, constatăm că doar o mică parte dintre locuințe sunt asigurate.

Am încercat, inclusiv prin schemele de sprijin adoptate acum o lună și jumătate, să susținem într-o proporție mai mare locuințele care sunt asigurate, tocmai pentru a transmite un semnal: Îi sprijinim mai puternic pe cei care își fac asigurări. Atât pe cei care încheie polițe complete, cât și pe cei care au asigurări obligatorii.

În acest fel, în cazul unor accidente de acest tip, al unor furtuni sau fenomene naturale care distrug locuințe, oamenii ar putea fi despăgubiți integral, indiferent de situație.

 

Vom încerca și în acest caz să sprijinim locuitorii din blocul afectat, să vedem câți dintre ei sunt asigurați și cum, pentru a putea lua măsurile necesare în perioada următoare”, a zis Ilie Bolojan.

„Dacă toate locuințele din România, sau măcar majoritatea, ar avea aceste polițe obligatorii, s-ar crea un fond suficient de mare pentru a acoperi astfel de situații. Cu un sprijin guvernamental complementar, oamenii ar putea fi despăgubiți aproape în totalitate în cazuri tragice precum acesta”, a mai zis premierul României la Radio România.

Blocul va fi demolat

 

„Din primele estimări ale Inspectoratului de Stat în Construcții, este foarte probabil ca acest bloc să nu mai poată fi reabilitat și să fie necesară demolarea lui”, a mai zis Ilie Bolojan.

 

VEZI ȘI:  Tăcerea care transformă blocurile în bombe cu ceas. Cazul lui Aurel: „Te dezmembrez dacă mai suni la gaze!”

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

