Tăcerea care transformă blocurile în bombe cu ceas. Cazul lui Aurel: „Te dezmembrez dacă mai suni la gaze!”

În teorie, e simplu: Suni la compania de gaze, vin echipele, verifică, se evită o tragedie. În realitate însă, mulți oameni aleg să tacă din teamă, neîncredere sau oboseală în fața birocrației.

Unii se gândesc că „așa miroase mereu”, alții nu vor „să-și supere vecinii”, mai ales când știu că oprirea gazului în tot blocul ar genera scandal. Sunt oameni care se tem să nu fie acuzați de alții că au „provocat” oprirea alimentării. De multe ori, cei care sesizează pericolul ajung să fie blamați, nu apreciați.

Cazul din 2024

Un caz concret s-a petrecut anul trecut, într-un bloc de lângă București. Aurel, un chiriaș, a reclamat la compania de gaze un miros puternic de gaz pe scară. Echipajul a venit și a oprit alimentarea pentru verificări.



Ce a urmat a fost halucinant: Vecinii furioși au început să-l hărțuiască, i-au pus adeziv în încuietoarea ușii, i-au scris mesaje de amenințare și l-au avertizat că „îl dezmembrează” dacă mai sună la autorități. Cazul arată cât de vulnerabili pot fi cei care încearcă pur și simplu să evite o tragedie.

În plus, multe persoane spun că nu au încredere că firmele de distribuție chiar rezolvă problema: Vin, miros, pleacă, iar pericolul rămâne. Așa se ajunge la un cerc vicios: Oamenii nu mai anunță, autoritățile nu mai intervin, iar acumulările de gaz devin bombe cu ceas.

Realitatea e că orice bloc poate deveni următorul caz de pe ecranele televizoarelor. Până când reacția civică, să anunți, să reclami, să previi, nu va fi însoțită și de protecția celor care au curajul să o facă, mulți vor continua să tacă. Iar tăcerea, în astfel de situații, ucide.

Până la urmă, siguranța nu vine doar de la autorități, ci de la felul în care fiecare dintre noi reacționează. Nu putem aștepta mereu ca altcineva să sune, să verifice, să repare.



Uneori, civilizația începe cu un simplu gest de responsabilitate, să anunți un pericol, chiar dacă nu e „treaba ta”. Pentru că, în blocul tău, viața ta e legată de viața vecinului.

O ședință a Comitetului pentru Situații de Urgență a fost convocată de către prefectul Capitalei, Andrei Nistor, pentru vineri, la ora 13:00, în urma exploziei din Sectorul 5.



„La ora 13:00 am convocat Comitetul pentru Situații de Urgență. Vor veni acolo toate instituțiile, inclusiv un reprezentant al ISC-ului, să înțelegem care este stadiul structurii actuale a acestui bloc, pentru că este încă un pericol”, a spus prefectul într-o declarație acordată presei la locul incidentului.



Nistor a menționat că este posibil ca instituția de învățământ din proximitate să fie închisă pe parcursul săptămânii următoare.



„Ne mobilizăm astăzi, pentru ca toate persoanele care au fost afectate direct - pentru că nu vor mai putea petrece seara aici și probabil nici perioada următoare - să aibă unde să stea. Vom avea o discuție inclusiv la nivel de Comitet de Situații de Urgență pentru școală, pentru că, cel mai probabil, în săptămâna următoare această școală va trebui închisă. Încă nu avem toate datele. Le vom analiza la ora 13:00 și vom dispune măsuri în acest sens”, a afirmat el.



Prefectul a precizat că autoritățile vor lua măsuri pentru cazarea persoanelor evacuate.



„Avem deja mai multe planuri. Așteptăm un inventar al tuturor locurilor. La ora 13:00 este o ședință a Comitetului pentru Situații de Urgență. Vom discuta și aceste lucruri. Există inclusiv variante publice, inclusiv variante private”, a adăugat el.

Planul alb de urgență din unitățile sanitare a fost dezactivat

Până în acest moment, situația victimelor din explozia care a avut loc în cartierul Rahova este următoarea:

13 pacienți au fost transportați la unitățile sanitare din Capitală, după cum urmează:

-2 pacienți la Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar-Arseni" -6 pacienți la Spitalul Universitar de Urgență București -3 pacienți la Spitalul Clinic de Urgență București -2 pacienți la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu”

3 pacienți prezintă arsuri și se află internați la Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar-Arseni" și Spitalul Universitar de Urgență București.

După evaluarea pacienților cu arsuri se va solicita transfer în spitalele de specialitate din Europa, dacǎ starea clinicǎ va permite transportul.

Blocurile operatorii de ortopedie, chirurgie, neurochirurgie și chrurgie plasticǎ din unitățile sanitare sunt pregătite pentru intervenții.

La nivelul unităților sanitare aflate în Planul Alb de Urgență coordonate de Ministerul Sănătății și DSU sunt disponibile 30 de paturi ATI.