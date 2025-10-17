Piedone Jr., la cinci minute după explozie și la ani-lumină de explicații. E în plop și plopul în aer

Primarul Sectorului 5 nu știe nimic, dar e la fața locului.

După explozia devastatoare dintr-un bloc din Sectorul 5, primarul Vlad Piedone a făcut o serie de declarații care lasă impresia că știe... că nu știe.

„Suntem în stadiul de verificări. Așteptăm celelalte autorități să ne spună ce este. Primăria Sectorului 5 va acorda tot ce este necesar. Am fost la fața locului la cinci minute după incendiu. Până acum am asigurat tot ce a fost nevoie, vom vedea. Am convocat comitetul pentru situații de urgență. Vom merge la o ședință la prefectură pentru a soluționa situația și a vedea cum le asigurăm oamenilor cazarea pentru această noapte și pentru perioada următoare. Școala din apropiere va trece în sistem online pentru a asigura siguranța copiilor”, a declarat Vlad Piedone Jr.

Întrebat despre sesizările privind mirosul de gaz semnalat de locatari cu 24 de ore înainte, edilul a continuat în același ton precaut:

„Nu știu nimic despre problema cu gazele. E o anchetă în curs. Primăria s-a mobilizat, alături de ceilalți primari. Vom ajuta cum putem”.

Așadar, Piedone Jr. a fost la fața locului, dar nu știe ce s-a întâmplat. A convocat comitetul, dar așteaptă să afle cauza.



Iar despre gaz, nu știe, dar ajută.

Pe scurt, primarul e prezent peste tot, dar sigur pe nimic.

De altfel, potrivit legii, primăriile sunt responsabile să verifice dacă locuințele din sector au asigurare obligatorie PAID, iar în lipsa acesteia pot aplica amenzi. În practică însă, aceste controale aproape că nu se fac. Primarii evită să-și amendeze propriii cetățeni, iar verificările rămân doar pe hârtie. Astfel, în cazul unor tragedii, autoritățile locale constată abia după dezastru că multe apartamente nu aveau nicio formă de protecție financiară.

Șeful Departamentului pentru Situații Urgență (DSU), Raed Arafat, a declarat, vineri, că blocul din Sectorul 5 unde a avut o explozie puternică este 'cu risc de colaps' și le cere cetățenilor să nu încerce să intre în clădire sau în zona afectată de deflagrație.



„Au fost mobilizate forțe la nivelul Bucureștiului (...), Planul roșu a fost activat, forțele venind și de la pompieri, SMURD și Ambulanță și a fost mobilizată de către IGSU unitatea specială de căutare-salvare care răspunde de situațiile de cutremur și acum este în desfășurare o operațiune de căutare, să nu fie cineva sub dărâmăturile de la etaje. Este o operațiune foarte riscantă. Cei de la ISC (Inspectoratul de Stat în Construcții) care au venit aici deja au dat primul verdict, că blocul este cu risc de colaps, motiv pentru care este evacuat total de pompieri. Zona din jur a fost evacuată sau a fost limitat accesul pe strada respectivă, iar zona va rămâne închisă până se ia decizia finală”, a afirmat Raed Arafat, sosit la locul exploziei.





El a precizat că nu se poate intra în bloc pentru a se recupera materiale, acte sau documente, fiind considerat foarte periculos și că doar operațiunea de căutare continuă în imobilul respectiv.



„A fost o explozie serioasă, care a afectat o parte din bloc, blocul fiind în U, legat, iar una dintre fațade a fost afectată semnificativ, cu răniți, cu persoane care au trebuie să fie duse la spital. Situația va dura aici și rugămintea noastră către populație este să nu riște să intre în bloc, să intre în zona care este cu risc”, a spus șeful DSU.