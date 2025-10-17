După explozia de la blocul Sectorul 5, vine întrebarea pe care nimeni nu vrea să o audă

Aveau sau nu asigurare locatarii? Poate acum se va înțelege utilitatea polițelor PAID și facultative. În România, doar aproape 24% dintre locuinţe sunt protejate financiar în faţa imprevizibilului.

Explozia violentă care a distrus un bloc din Sectorul 5 ridică o întrebare: Aveau sau nu locatarii asigurări de locuință?



Pentru mulți români, abia tragedii de acest fel scot în evidență cât de importantă este o poliță de asigurare, obligatorie sau facultativă, care poate acoperi pierderile în astfel de situații.

În România, polița PAID (asigurarea obligatorie împotriva dezastrelor naturale) este minimul legal cerut pentru toate locuințele. Ea acoperă, însă, doar trei riscuri: cutremur, inundații și alunecări de teren.

Explozia provocată de gaze nu este inclusă în această poliță de bază.

Pentru a fi protejați în astfel de cazuri, proprietarii trebuie să aibă o asigurare facultativă, care extinde acoperirea și pentru incendii, explozii, defecțiuni tehnice, furt sau alte daune accidentale. În funcție de sumă și condiții, despăgubirile pot acoperi integral costurile de reconstrucție și pagubele produse vecinilor.

Statisticile arată că, deși PAID este obligatorie, o parte importantă dintre locuințele din România nu au niciun fel de asigurare. Iar în marile orașe, mulți proprietari nu știu exact ce tip de poliță dețin sau dacă le acoperă și riscul de explozie.

Poate că acum se va înțelege mai bine utilitatea acestor asigurări. Când se întâmplă o tragedie, oamenii realizează că o poliță de câteva zeci de lei pe an le poate salva munca de o viață.

Autoritățile urmează să stabilească dacă locuințele afectate erau asigurate și cine va suporta costurile reconstrucției. Până atunci, rămâne o întrebare simplă, dar dureroasă: Aveau sau nu asigurare cei din blocul care a explodat?

În România, peste 7 milioane de locuinţe sunt lipsite de asigurare împotriva cutremurelor, inundaţiilor şi alunecărilor de teren, expunând milioane de familii la riscuri financiare majore.

Ce este o asigurare facultativă?

Asigurarea facultativă reprezintă o poliță opțională încheiată din proprie inițiativă care oferă acoperiri pentru riscuri suplimentare față de asigurările impuse prin lege. Comparativ cu polițele obligatorii care acoperă strict riscuri majore stabilite prin lege, asigurările facultative nu numai că oferă acoperiri suplimentare, ci și posibilitatea de personalizare a poliței – atât în privința gamei de riscuri incluse, cât și în nivelul de acoperire. Astfel, poți stabili ce este important pentru tine și poți gestiona modul în care vrei să asiguri bunurile, sănătatea sau viața ta și a celor dragi.

Anumite asigurări facultative vin și cu componente de economisire, posibilitatea de investiții sau cu pachete de beneficii adiționale.

De ce ai nevoie de asigurări facultative?

Chiar dacă nu sunt impuse de lege, aceste polițe sunt esențiale atunci când apar situații neplăcute, deoarece reduc impactul financiar al daunelor și îți oferă siguranța unor investiții importante din viața ta, fie că vorbim de locuință, mașină, bunuri de valoare, sănătate sau afacere. Evenimentele neprevăzute, accidente rutiere sau casnice, probleme de sănătate sau chiar decesul, pot produce, pe lângă efectele neplăcute directe, și o presiune financiară și daune pe care trebuie să le suporți integral din bugetul propriu în lipsa unei asigurări facultative potrivite.

Explozie neurmată de incendiu într-un bloc de locuințe din Sectorul 5 al Capitalei

Trei victime au fost declarate decedate, iar alte 4 victime sunt transportate la spital. Alimentarea cu gaze a fost întreruptă.

Pentru gestionarea situației în mod eficient, la fața locului au fost trimise 11 autospeciale de stingere, 3 autoscări, 2 autospeciale de descarcerare, 18 ambulanțe SMURD, 4 unități de terapie intensivă mobilă, 1 punct de comandă mobil și 1 autospecială CBRN, 2 containere multirisc (dintre care unul de la Unitatea Specială de Intervenție în Situații de Urgență), Grupul Special de Salvatori, 1 punct medical avansat și 5 autospeciale de transport personal și victime multiple și medicul coordonator în situații de urgență.

Salvatorii prezenți la fața locului asigură evacuarea locatarilor din imobilul afectat și execută misiuni de căutare pentru identificarea altor posibile persoane surprinse. Detalii, aici - https://www.dcnews.ro/explozie-violenta-intr-un-bloc-din-sectorul-5-a-fost-activat-planul-rosu-de-interventie_1013671.html