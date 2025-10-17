Orice bloc stă pe un butoi de pulbere și poate exploda în orice moment?! Posibile cauze în cazul imobilului din Sectorul 5

În așteptarea concluziilor oficiale, experții și autoritățile iau în calcul mai multe scenarii posibile.

Scurgeri de gaze / defecțiuni la rețeaua de gaze naturale



O fisură în conductă sau la racordul apartamentelor poate duce la acumulare de gaz și, la primul scânteiat, la explozie.



Evaluarea contorului, supapelor de siguranță sau eventualelor intervenții neautorizate la instalații interioare.

Butelii improvizate / acumulare de combustibili inflamabili



Locuințe în care se păstrează butelii defecte sau cu defecțiuni pot reprezenta pericol major. Dacă butelii sunt manipulate impropriu sau deteriorate, riscul este ridicat.

Ateliere improvizate sau manipulare de substanțe inflamabile / explozibile



Există posibilitatea ca în interiorul locuințelor să fie depozitate materiale periculoase (chimicale, combustibili), pentru activități ilegale.



Folosirea de echipamente de tăiere, sudare sau oxiacetilenă în spații neechipate poate fi extrem de riscantă.

Echipamente de detecție defecte sau dezactivate



Detectoare de gaz și stingătoare aflate în stare necorespunzătoare sau eliminate pot face ca avertizările timpurii să nu se activeze.



Lipsa întreținerii periodice a sistemelor de alarmă la gaze.

Act intenționat



Nu poate fi exclusă ipoteza unui act deliberat, cu scop de intimidare sau distrugere.

Trebuie să aflăm cât mai repede cauza exploziei, pentru a verifica dacă există riscuri similare și în alte zone. A fost incidentul provocat de echipamente de detecție defecte ori dezactivate, de o defecțiune la rețeaua de gaze sau de un alt factor?

Explozie neurmată de incendiu într-un bloc de locuințe din Sectorul 5 al Capitalei

Două victime au fost declarate decedate, iar alte 4 victime sunt transportate la spital. Alimentarea cu gaze a fost întreruptă.

Pentru gestionarea situației în mod eficient, la fața locului au fost trimise 11 autospeciale de stingere, 3 autoscări, 2 autospeciale de descarcerare, 18 ambulanțe SMURD, 4 unități de terapie intensivă mobilă, 1 punct de comandă mobil și 1 autospecială CBRN, 2 containere multirisc (dintre care unul de la Unitatea Specială de Intervenție în Situații de Urgență), Grupul Special de Salvatori, 1 punct medical avansat și 5 autospeciale de transport personal și victime multiple și medicul coordonator în situații de urgență.

Salvatorii prezenți la fața locului asigură evacuarea locatarilor din imobilul afectat și execută misiuni de căutare pentru identificarea altor posibile persoane surprinse. Detalii, aici - https://www.dcnews.ro/explozie-violenta-intr-un-bloc-din-sectorul-5-a-fost-activat-planul-rosu-de-interventie_1013671.html