Lucrări noi la Barajul Paltinu: Sistemul revine la starea normală de funcționare, fără restricții la alimentarea cu apă

Noi intervenții tehnice la Barajul Paltinu au avut loc duminică, 28 decembrie, transmite Administrația Națională „Apele Române”. Lucrările vin în continuarea operațiunilor desfășurate în ultimele săptămâni pentru stabilizarea și readucerea în parametri de funcționare a sistemului de alimentare cu apă.

Oficialii ANAR anunță că în cadrul acestei etape „au fost repornite ambele hidroagregate de la joasă adâncime ale Hidroelectrica, în condiții strict controlate. Astfel, în jurul orei 10:00, a fost pus în funcțiune al doilea grup hidro, cu un debit de aproximativ 2,5 mc/s, concomitent cu închiderea prizei de suprafață”.

ANAR: Nu vor fi impuse noi restricții la apă

„Evacuarea controlată către lacul de acumulare Voila a fost inițiată numai după scăderea turbidității sub pragul de 700–800 NTU, după aproximativ 2–3 ore, fiind menținut un debit constant de 4–4,5 mc/s până la refacerea rezervei din Barajul Voila. Întregul proces s-a desfășurat pe o durată totală de maximum 10–12 ore, sub monitorizare permanentă, cu separarea strictă a fluxurilor cu turbiditate ridicată, fără impact asupra alimentării cu apă a populației”, se mai arată în comunicatul ANAR.

După realizarea acestor intervenții succesive, sistemul a revenit la funcționarea normală a barajului, cu livrarea apei prin priza hidroenergetică a CHE Paltinu, fiind astfel evitat, pe viitor, riscul suspendării alimentării cu apă a populației.

În dimineața zilei de luni, 29 decembrie, coeficientul de umplere în acumularea Paltinu este de 53,94%, ceea ce echivalează cu un volum de 27,781 milioane metri cubi, fiind suficient să asigure necesarul de apă brută pe termen mediu și lung, mai adaugă ANAR.

„La o lună de la debutul crizei apei în județul Prahova, se poate afirma că sistemul se află într-o stare de normalitate operațională. Această etapă nu reprezintă însă finalul intervențiilor. Lucrările la Barajul Paltinu trebuie să continue, iar atenția se concentrează, în perioada următoare, asupra măsurilor de prevenție: creșterea capacităților de stocare, realizarea de rezervoare și bazine suplimentare, forarea de puțuri, remedieri ale infrastructurii existente și dezvoltarea de surse alternative de alimentare cu apă.

Intervenții majore necesare la Barajul Paltinu

Pe termen mediu, este inevitabilă o intervenție majoră la Barajul Paltinu, care va include repunerea în funcțiune a echipamentelor golirii de fund, precum și alte proceduri necesare pentru utilizarea sigură și sustenabilă a acestei surse de apă pe termen lung”, menționează reprezentanții ANAR în comunicat.

Barajul Paltinu reprezintă o construcție de importanță strategică pentru județul Prahova, realizată într-o perioadă în care soluțiile inginerești au fost adaptate unui relief dificil și unui regim hidrologic complex.

Unicitatea lui constă atât în rolul multiplu: alimentare cu apă, producere de energie și apărarea împotriva inundațiilor, cât și în modul specific de exploatare și întreținere necesar pentru a răspunde cerințelor actuale.

Amintim că, la finalul lunii noiembrie, peste 100.000 de cetățeni din județele Prahova și Dâmbovița au rămas fără apă din cauza lucrărilor la Barajul Paltinu, declanșând o criză la nivel local.

