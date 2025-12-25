€ 5.0890
100.000 de români puteau să nu aibă apă de Crăciun. Cum a fost rezolvată criza în Dâmbovița / video
Data publicării: 11:59 25 Dec 2025

EXCLUSIV 100.000 de români puteau să nu aibă apă de Crăciun. Cum a fost rezolvată criza în Dâmbovița / video
Autor: Ioan-Radu Gava

barajul paltinu_INQUAM_Photos_Ovidiu_Micsik Barajul Paltinu. Sursa foto: Inquam Photos / Ovidiu Micsik /
 

Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, a explicat gravitatea problemei care a lovit aproximativ 100.000 de locuitori din zonă în urmă cu aproape o lună.

În urmă cu aproape o lună, locuitori din județele Prahova și Dâmbovița au rămas fără apă în rețea după înfundarea barajului de la Paltinu. Criza a generat găsirea unor soluții alternative de către autorități, care să asigure alimentarea cu această resursă a oamenilor.

Subiectul a fost abordat de Bogdan Chirieac, într-un dialog cu președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan.

„V-a lăsat doamna ministru al Mediului fără apă. E vorba de județul Prahova, dar și o localitate din Dâmbovița, chiar Moreni. Cum ați rezolvat-o?“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Eu am spus-o și la vremea respectivă și o spun și azi. Cred că a fost o problemă de siguranță națională, pentru că vorbim de peste 100.000 de oameni (n.r. care au rămas fără apă). Cred că am luat o decizie bună, împreună cu primarul din Moreni, cu compania de apă din județ, și am găsit surse alternative pentru ca locuitorii din Moreni să aibă apă.

Nu cred că oamenii se uitau la televizor să vadă cine țipă mai tare. Am găsit o sursă alternativă prin care am făcut un bypass la două puțuri de la Automecanica Moreni și cu investiție minimă din partea noastră am rezolvat problema într-un timp scurt.

Am acționat imediat și primarul din Moreni, împreună cu ceilalți colegi, au muncit 24 din 24“, a spus președintele CJ Dâmbovița.

EXCLUSIV DN71 intră, în sfârșit, în șantier: drumul București-Târgoviște va avea patru benzi

Sursa - pixabay.com

Foto: Pixabay

Președintele CJ Dâmbovița vrea altă sursă de apă în Moreni

Corneliu Ștefan a precizat că, deși acum localitatea din județul pe care îl conduce are apă din Paltinu, își dorește ca în viitor, Moreniul să fie decuplat și să se găsească o sursă alternativă de apă potabilă pentru dâmbovițeni.

„Eu cred că nu putem să gândim această perioadă pe termen lung. Cred că în perioada următoare trebuie să găsim surse de apă pentru a avea această resursă la Moreni și să nu mai depindem de sursa de la Paltinu. Totuși, calitatea apei de la Paltinu este foarte, foarte bună, din datele pe care le avem“, a spus Corneliu Ștefan.

„Am pus specialiști la lucru, să găsim un proiect, o să facem un studiu de fezabilitate. Avem șase puțuri într-o localitate de lângă Moreni, dar nu știu dacă vor face față pentru tot ceea ce înseamnă municipiul Moreni“, a zis Corneliu Ștefan.

EXCLUSIV Românii vor avea parte în 2026 de două pârtii noi de schi la Padina-Peștera

