DCNews Stiri Zeci de mii de oameni fără apă din cauza lucrărilor de la Barajul Paltinu. Buzoianu a intrat în ședință de urgență
Data publicării: 18:46 29 Noi 2025

Zeci de mii de oameni fără apă din cauza lucrărilor de la Barajul Paltinu. Buzoianu a intrat în ședință de urgență
Autor: Tiberiu Vasile

Zeci de mii de oameni fără apă din cauza lucrărilor de la Barajul Paltinu. Buzoianu a intrat în ședință de urgență Inquam Photos / George Călin
 

Zeci de mii de oameni din Prahova și Dâmbovița au rămas fără apă din cauza lucrărilor la Barajul Paltinu, iar ministra Mediului, Diana Buzoianu, a convocat o ședință de urgență pentru a rezolva situația.

O amplă avarie declanșată la Barajul Paltinu a lăsat de aproape o zi întreagă mii de oameni fără apă potabilă în mai multe localități din Prahova și Dâmbovița, iar situația a determinat intervenția rapidă a Ministerului Mediului. Ministra Diana Buzoianu a convocat o ședință de criză, după ce a fost informată direct de primarii din zonă despre situație. 

Potrivit Hidro Prahova, două orașe, municipiul Câmpina și alte nouă localități au rămas fără apă timp de aproape 20 de ore. De vină ar fi nivelul extrem de ridicat al turbidității apei venite din baraj, care împiedică funcționarea Stației de Tratare Voila.

„Oprirea este determinată exclusiv de turbiditatea foarte ridicată a apei furnizate din Barajul Paltinu către Staţia de Tratare a Apei Voila gestionată de ESZ, situaţie care nu permite producerea apei potabile conform cerinţelor OG 7/2023”, transmit reprezentanții operatorului.

De ce s-a oprit alimentarea: aluviuni, apă crescută și instalații suprasolicitate

Compania insistă că avaria nu are legătură cu instalațiile proprii, ci provine integral din problemele apărute în zona sursei de apă administrate de Apele Române și Hidroelectrica.

„Hidro Prahova SA clarifică faptul că oprirea furnizării apei în cele 12 localităţi deservite de Staţia de Tratare Voila nu are legătură cu funcţionarea sistemelor proprii, ci exclusiv cu problemele apărute la nivelul sursei de apă administrate de Apele Române şi Hidroelectrica”, se mai precizează.

În urma creșterii abrupte a nivelului apei și a valului mare de aluviuni, Hidroelectrica a fost nevoită să își oprească echipamentele, din cauza suprasarcinii și supraîncălzirii.

„Intervenţiile la golirea de fund a Barajului Paltinu sunt imposibile în acest moment din cauza nivelului crescut al apei, rezultat al ploilor din ultimele zile. Aceşti factori, nivel ridicat şi apă încărcată cu aluviuni, fac nesigură asigurarea unui debit constant către Staţia Voila”, explică instituția.

Instituțiile care administrează sursa încearcă acum să găsească o soluție pentru a restabili un debit minim de 1 metru cub pe secundă, necesar repornirii furnizării.

Buzoianu în ședință de urgență

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a dispus convocarea unei şedinţe de urgenţă.

"Astăzi (sâmbătă, n.r.) am aflat direct de la primarii din Prahova şi Dâmboviţa că mai multe localităţi au rămas fără apă în urma lucrărilor de la Paltinu, deşi atât ESZ Prahova, cât şi ABA Buzău-Ialomiţa şi filiala Hidroelectrica au dat asigurări ferme către Ministerul Mediului că lucrările de la acumularea Paltinu se vor desfăşura fără a afecta populaţia. Faptul că zeci de mii de oameni au fost lăsaţi fără apă reprezintă nu doar o problemă tehnică, ci o lipsă gravă de profesionalism, inacceptabilă. Am dispus directorului general ANAR (Administraţia Naţională Apele Române, n.r.) convocarea unei şedinţe de urgenţă cu ABA, ESZ Prahova şi Hidroelectrica, pentru a stabili imediat planul de acţiune pentru ca pe viitor aceste situaţii să fie evitate. În acest moment are loc şedinţa cu autorităţile publice, inclusiv cu prefectura şi reprezentanţi din local. În mod evident, debitele vor fi mai mici pe parcursul acestor lucrări, dar, în mod normal, accesul la apă nu ar trebui să fie oprit zile întregi. În orele următoare autorităţile au dat asigurări că vom avea şi soluţia tehnică propusă, în urma acestei şedinţe de urgenţă.", a anunţat Diana Buzoianu, într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook.

Ministra Mediului a subliniat că nu vor fi tolerate "întârzieri, ascunderi de informaţii sau lipsă de comunicare".

"Oamenii au nevoie de apă potabilă, nu de justificări. O să trimit şi Corpul de Control al Ministerului Mediului pentru a verifica modul în care a fost gestionată situaţia şi pentru a identifica persoanele vinovate pentru această situaţie. Doar acum câteva zile, toate autorităţile din subordinea Ministerului Mediului, dar şi din subordinea Ministerului Energiei, au dat asigurări că nu vor lăsa fără apă potabilă comunitatea din respectiva zonă. Evident că trebuie să răspundă cei care nu îşi fac treaba corect. Revin cu informaţii imediat ce soluţia tehnică începe să fie pusă în aplicare. Oamenii din Prahova şi Dâmboviţa au nevoie de apă acum, iar prioritatea noastră este ca furnizarea să fie reluată în cel mai scurt timp posibil. Lucrările trebuie făcute, dar trebuie făcute profesionist, fără a lăsa fără apă potabilă mai multe zile, zeci de mii de locuitori", a adăugat Diana Buzoianu, conform Agerpres. 

CITEȘTE ȘI: Barajul Vidraru și Radu Prișcu – o poveste despre oameni, visuri și puterea de a construi
 

Comentarii

