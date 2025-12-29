Lansarea unei rachete de croazieră strategică cu rază lungă de acţiune, supervizată de Kim Jong-un

De asemenea, Kim Jong-un a solicitat dezvoltarea "nelimitată şi susţinută" a forţelor nucleare de luptă ale statului, a transmis luni presa de stat, potrivit agenţiei sud-coreeane de presă Yonhap.

Unde a avut loc exercițiul supervizat de Kim Jong-un și cu ce scop

Exerciţiul s-a desfășurat duminică în Marea Galbenă, cu scopul de a evalua "postura de răspuns contraofensiv şi capacitatea de luptă a subunităţilor de rachete cu rază lungă de acţiune", potrivit agenţiei de presă nord-coreene (KCNA).

Rachetele de croazieră strategice au lovit o ţintă

Rachetele de croazieră strategice au zburat pe traiectorii de zbor prestabilite timp de 10.199 şi 10.203 secunde, cu scopul de a lovi o ţintă, a precizat agenţia.

"El a afirmat că Partidul Muncitorilor din Coreea şi guvernul RPDC vor continua, ca şi până acum, să îşi dedice toate eforturile dezvoltării nelimitate şi susţinute a forţei nucleare de luptă a statului", a transmis KCNA, folosind acronimul denumirii oficiale a Coreei de Nord, Republica Populară Democrată Coreeană, scrie Agerpres.

