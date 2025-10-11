Kim Jong-un a vrut să le arate lui Putin și Xi „cea mai puternică rachetă”, dar cei doi nu au venit

Doar că la paradă nu au participat preşedinţii Chinei şi Rusiei, remarcă agențiile Agerpres și EFE.



"Când detaşamentul rachetei balistice intercontinentale Hwasong-20, cel mai puternic sistem de arme nucleare strategice al Coreei de Nord, a intrat în piaţă, entuziasmul publicului a atins apogeul", a relatat sâmbătă agenţia de ştiri de stat KCNA, referindu-se la parada din seara precedentă, la care a participat preşedintele Kim Jong-un.



Alte fotografii de la paradă au arătat racheta Hwasong-20, lungă de un metru, trecând pe lângă numeroşi spectatori cu steaguri nord-coreene. Se crede că raza de acţiune a armei este suficient de mare pentru a atinge ţinte din Statele Unite, scrie dpa.



Este prima apariţie publică a acestei rachete, despre care unii experţi anticipează că va dispune de focoase multiple, permiţându-i să atace mai multe ţinte simultan şi să păcălească sistemele antirachetă.



Autorităţile de la Phenian făcuseră deja referire la noul ICBM în timpul "testului final" al motorului său cu combustibil solid, supravegheat de Kim în septembrie. Deşi Hwasong-20 urmăreşte să extindă raza de acţiune şi capacitatea distructivă a predecesoarelor sale, aceasta nu a fost încă testată, astfel încât capacităţile sale operaţionale nu pot fi confirmate.



Rachete hipersonice, rachete de croazieră strategice cu rază lungă de acţiune, sisteme antiaeriene, tancuri Chonma-20 de nouă generaţie şi lansatoare multiple de rachete de 600 mm au fost, de asemenea, expuse în timpul paradei, potrivit KCNA.



Evenimentul i-a reunit pe prim-ministrul chinez Li Qiang şi pe vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev. Cu toate acestea, preşedinţii chinez, Xi Jinping, şi respectiv rus, Vladimir Putin, au lipsit, în ciuda speculaţiilor că Phenianul le-ar fi adresat direct invitaţii.



Kim Jong-un a prezidat parada de pe platforma centrală a Pieţei Kim Ir Sen, unde a ţinut un discurs în care a subliniat că armata nord-coreeană trebuie "să evolueze continuu ca o forţă invincibilă" care elimină orice ameninţare, potrivit KCNA, citată de agenţia de ştiri sud-coreeană Yonhap.



În discursul său, Kim Jong Un a adus un omagiu trupelor nord-coreene care luptă alături de forţele ruse în războiul Moscovei împotriva Ucrainei.



Potrivit Seulului, aproximativ 600 de soldaţi nord-coreeni au fost ucişi şi câteva mii au fost răniţi de când au fost trimişi în luptă, în special pentru a recuceri regiunea rusă Kursk. Phenianul furnizează, de asemenea, Rusiei arme şi muniţii, potrivit Coreei de Sud, care suspectează că, în schimb, Moscova transferă tehnologie militară sensibilă aliatului său.



"Spiritul eroic de luptă demonstrat de forţele noastre armate revoluţionare pe câmpurile de luptă străine pentru justiţie internaţională, precum şi victoria pe care au obţinut-o, au demonstrat perfecţiunea lor ideologică şi spirituală", a declarat liderul nord-coreean.



Kim nu a menţionat Seulul sau Washingtonul în discursul său, limitându-se la o menţiune generală a luptei împotriva "hegemoniei".



Recent, Casa Albă a lăsat deschisă posibilitatea de a purta negocieri cu Phenianul fără condiţii prealabile, ceea ce pare să implice faptul că ar putea exclude problema "denuclearizării" în discuţiile iniţiale, respectând cerinţele Coreei de Nord.



La rândul său, Seulul a continuat să transmită semnale de deschidere către dialog, pe care regimul nord-coreean continuă să le ignore.