Ilie Bolojan și-a făcut bilanțul la final de an 2025: Când am ajuns la Palatul Victoria am avut trei obiective importante

Marți seară a fost ultima ședință de Guvern din 2025.

„Am avut în această seară o ultimă ședință de Guvern din anul acesta și după șase luni de guvernare și la final de an se cuvine să fac câteva aprecieri legate de acest an. Când am ajuns la Palatul Victoria am avut trei obiective importante: să facem ordine în finanțele publice, să guvernăm cât mai bine și s-o facem cu respect pentru cetățenii țării noastre. Așa cum știți, am preluat guvernarea într-un moment dificil pentru România – eram pe punctul să ne fie suspendate fondurile europene și să ne pierdem încrederea piețelor financiare. Aveam nevoie atunci de aceste piețe pentru a avea acces la banii necesari pentru acoperirea deficitului. În acele condiții a trebuit să luăm mai multe măsuri dificile pentru noi, măsuri care au fost dureroase pentru români, care într-o primă fază au trebuit să facă față acestor reforme și să ducă greul.

Creșterea TVA-ului, eliminarea unor sporuri salariale, înghețarea unor venituri au fost primele măsuri care puteau fi luate atunci, pentru că trebuia să facem dovada că cheltuim atent banii publici și dăm semnale de reducere a deficitului. Am reușit prin acest prim pachet să ne păstrăm credibilitatea în fața creditorilor noștri, în fața piețelor. Asta înseamnă că ne-am împrumutat mai ieftin și, deja, în această toamnă achităm dobânzi mai mici față de cele la care pe care le plăteam la începutul anului”, a zis Ilie Bolojan.

„Am atacat și problema companiilor de stat, unele fiind adevărate găuri negre, pe care le susțineam prin subvenții de mulți ani din banii românilor”

„Al doilea pachet de reforme a avut ca scop reducerea unor cheltuieli ale statului care reprezentau nu doar o povară pentru buget, ci și nedreptăți istorice, pe care societatea românească le reclama de mulți ani. Am abordat problema pensiilor magistraților – acolo unde valoarea pensiilor, dar și vârsta de pensionare erau percepute de români ca fiind nedrepte față de multe categorii sociale. Așteptăm decizia CCR în perioada următoare care să clarifice aceste aspecte.

În domeniul apărării ne-am respectat toate angajamentele internaționale legate de buget și, foarte important, am accesat programul SAFE, care ne permite atât o dotare bună a trupelor noastre, dar și deficite bugetare controlate, pentru că acest credit se eșalonează pe mulți ani de zile. Am abordat finanțarea sănătății, acolo unde în ultimii ani s-au cheltuit mulți bani, dar pacienții nu vedeau transformările care să le crească satisfacția și încrederea în sistem. Azi cheltuim mai judicios banii care pleacă spre sănătate, cu efecte benefice pentru mulți pacienți. Am făcut modificări importante în fiscalitatea din România, unde așa cum știți aveam mai degrabă excepții și posibilități de optimizări decât reguli fiscale. Am atacat și problema companiilor de stat, unele fiind adevărate găuri negre, pe care le susțineam prin subvenții de mulți ani din banii românilor. Începem să facem ordine și în acest sector.

Privind în urmă, în această jumătate de an, măsurile pe care le-am luat au pus ordine în finanțele publice, în așa fel încât la finalul acestui an vom respecta, după mulți ani, angajamentele pe care ni le-am luat și vom respecta ținta de deficit, deci vom avea un deficit mai mic decât un deficit de 8,4%, pe care ni l-am propus. Am reușit să ținem în frâu cheltuielile și se cuvine să le mulțumesc tuturor românilor pentru sacrificiile făcute în acest an. Aceste sacrificii nu sunt făcute pentru un guvern, ci pentru ca România să redevină o țară care să știe să-și folosească banii cu responsabilitate și cu folos pentru cetățenii țării noastre. Pentru anul viitor, dacă ne vom încasa taxele și impozitele care au fost stabilite în acest an și vom fi prudenți în modul în care vom cheltui banii, nu va mai fi nevoie să creștem alte taxe sau impozite”, a mai zis Ilie Bolojan.

„Anul acesta, așa cum știți, am achitat toate datoriile pe programele de dezvoltare pentru constructorii din România și intrăm în anul viitor fără datorii asigurând atât accesarea fondurilor europene, cât și plata constructorilor și garantând investițiile pentru anul viitor. Tot pentru anul viitor am obținut un acord politic în Coaliția de guvernare să continuăm reformele: avem nevoie de o reformă atât a administrației locale, cât și a celei centrale și de un aparat administrativ care să răspundă nevoilor cetățeanului și să furnizeze servicii de calitate și la timp. Acordul de Coaliție prevede și o reducere a cheltuielilor parlamentarilor, lucru care a fost pus în practică, precum și o reducere a subvențiilor pe care le primesc partidele politice. Nici anul viitor nu va fi simplu pentru România, dar dacă păstrăm cursul stabilit pentru anul acesta, anul 2026 ar trebui să fie unul mai bun pentru toți cetățenii țării noastre.

La final de an se cuvine să le urez tuturor românilor să avem parte de un an mai bun decât anul acesta. La mulți ani, dragi români! La mulți ani, România! Multă sănătate tuturor! Vă mulțumesc foarte mult!”

