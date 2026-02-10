Cum a ajuns USR să conducă țara și să nu deconteze nimic. Bogdan Chirieac: Cel mai mare șoc îl are PNL

Analistul politic Bogdan Chirieac a explicat comportamentul UDMR, care a reacționat la majorările excesive de taxe locale, în unele situații chiar cu 300%.

Jocul făcut de UDMR și PSD cu ieșirea de la guvernare

„Ce joc face UDMR în acest moment? PSD spune că iese de la guvernare, dar nu iese, UDMR spune că iese de la guvernare, dar la fel, nu face asta...”, a ridicat problema moderatorul Claudiu Giurgea, la Realitatea Plus.

„UDMR a dat dovadă de comportament de partid politic responsabil. S-au majorat aberant taxele locale. Este o aberație ce s-a întâmplat, de pe o zi pe alta, majorare cu 300%. A recunoscut și premierul că nu a fost 70%, ci 300% în anumite situații. Au avut loc manifestațiile de protest în cele 3 municipii din Harghita și Covasna ale cetățenilor români de etnie maghiară, UDMR a luat seama că reprezintă acea comunitate și a cerut reducerea la jumătate a taxelor locale. Nu poate fi făcută doar în Harghita și Covasna și atunci trebuie să fie făcută în toată România. UDMR spune: Dom'le, dacă nu faceți asta, mai analizăm dacă stăm la guvernare! Ce să facem? Să rămânem la guvernare pentru a ne opria propriul electorat? Mi se pare un comportament absolut responsabil pe care ar fi trebuit să îl aibă toate partidele”, a spus Bogdan Chirieac.

În continuare, analistul politic Bogdan Chirieac a spus de ce PNL este cel mai afectat după majorarea taxelor.

„Bolojan, premier, pe care scrie, teoretic, PNL, dar care e de la USR”

„Cel mai afectat este, în opinia mea, PNL. Vă dați seama, partidul antreprenorilor, al intelectualilor, al liberei inițiative este cel care a majorat, de o manieră fără precedent, taxele și impozitele în România și a rupt genunchii antreprenorilor în această țară. Asta a comis PNL! A, că decontează și PSD-ul, că în spatele lor, de fapt, este USR, care nu decontează nimic, fiindcă ei conduc, în realitate, România, este altă poveste. Dar când se scrie istoria Partidului Național Liberal, tot acest dezastru este produs de un premier, pe care scrie, teoretic, PNL, dar care e de la USR. Totuși, istoria îl va consemna de la PNL”, a menționat Bogdan Chirieac.

„E de la USR sau de la Nicușor Dan?”, a intervenit moderatorul.

„De la USR!”, a completat Bogdan Chirieac.

„Dar ce nu înțeleg eu este că domnii de la UDMR și de la PSD erau în aceeași coaliție și când Bolojan a decis mărirea taxelor. Nu i-am auzit atunci să se opună sau să nu voteze această mărire a taxelor, acum, după război, știți cum se spune...”, a continuat discuția moderatorul.

„Un partid USR, cu 12% în Parlament, să conducă țara de o asemenea manieră nu s-a mai pomenit”

„Aveți dreptate, văzând ce s-a întâmplat, văzând consecințele pe care nu le-au anticipat, își iau foarte serios seama. Deocamdată UDMR își ia seama, PSD ar trebui să nu se lase condus de USR. Or, ce am văzut, ieri, în Parlament, PSD nu a votat moțiunea simplă, care e doar un avertisment, nu are nicio importanță politică, împotriva ministrului de Externe Oana Țoiu și împotriva ministrului Miruță, e altă poveste, că vrea să trimită soldați români în Groenlanda. Practic, PSD s-a aliniat ordinului dat de USR. Un partid cu 12% în Parlament să conducă țara de o asemenea manieră nu s-a mai pomenit”, a subliniat Bogdan Chirieac.

„Ce le face USR-ul? Îi au la mână USR-ul cu ceva? Ne place sau nu ne place, PSD este cel mai mare partid din România, partidul care a câștigat alegerile parlamentare în România și e ghiocel în fața USR? Nu pricep...”, a declarat moderatorul.

„USR, ONG politic pus pe distrugere”

„Nici eu nu pricep și nici cei care nu sunt USR-iști, dar să știți că cel mai mare șoc îl are PNL. Lideri marcanți din PNL, precum e domnul Thuma, îi reproșează direct domnului Bolojan că premierul e de la USR, nu de la ei de la PNL. Deci, nu se înțeleg PNL-iștii cum conduce țara USR de o asemenea manieră, probabil că și cu acordul președintelui Nicușor Dan, altfel nu îmi explic. Domnul Dan i-a adus la guvernare, deși nu era nevoie, pentru că PNL-PSD-UDMR și minoritățile aveau majoritate fără USR.

De ce i-a adus la guvernare, în actuala formulă... nu avem nimic cu USR, dar nu e un partid matur, ci un ONG politic, pus pe demolare. Nu este un ONG pentru ajutarea copiilor sau a animăluțelor. Aceste ONG-uri trebuie încurajate, finanțate etc., însă USR este un ONG politic pus pe distrugere! De ce e nevoie de acest partid politic într-o alianță nu înțeleg și nici nu ne-a explicat cineva, până acum”, a conchis analistul politic Bogdan Chirieac.

